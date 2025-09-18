MENU
Οι καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρτιζάν (vid)

Μπάσκετ
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Παρτιζάν στην πρεμιέρα του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές:

