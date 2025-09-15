ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Υπογράφηκε το letter of intent, προχωράει ο οικονομικός έλεγχος

Σταδιακά συνεχίζονται τα βήματα με φόντο το μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και το ενδιαφέρον του Αριστοτέλη Μυστακίδη, με την υπογραφή του letter of intent από μεριάς του Έλληνα επιχειρηματία να αποτελεί την νέα εξέλιξη στις επαφές των δύο πλευρών.

Συγκεκριμένα, μετά την υπογραφή εγγράφου εμπιστευτικότητας τόσο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, όσο και από την πλευρά του Μυστακίδη, καταγράφηκε άλλη μια σημαντική εξέλιξη, αυτή της υπογραφής του letter of intent (επιστολή προθέσεων), που αποτελούσε την δεύτερη και τελευταία προϋπόθεση για την έναρξη του οικονομικού και νομικού ελέγχου.

Με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ μέσω ορκωτών λογιστών από την πλευρά του επιχειρηματία για την λεπτομερής επαλήθευση των οικονομικών καταστάσεων και κάθε σχετικού εγγράφου ή αρχείου.