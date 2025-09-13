Με... ξέσπασμα στην τελευταία περίοδο η Καρδίτσα κέρδισε το Μαρούσι

Η Καρδίτσα... πάτησε το γκάζι στην τέταρτη περίοδο και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 88-77 κόντρα στο Μαρούσι στο τουρνουά «Μαυροσκούφεια».

Η Καρδίτσα αντιμετώπισε το Μαρούσι για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια» και με ένα «καυτό» τέταρτο δεκάλεπτο (επιμέρους σκορ 27-12) κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη με 88-77.

Με 19,9" να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου διαμαρτυρήθηκε για ένα επιθετικό φάουλ στον Ιορδάνου και έτσι δέχθηκε δύο συνεχόμενες τεχνικές ποινές, με αποτέλεσμα να αποβληθεί.

Ο Χόρκλερ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, ο Τζέφερσον πέτυχε 15 και ο Έλις είχε 13 πόντους για την Καρδίτσα. Από την άλλη, για το Μαρούσι ο Κινγκ μέτρησε 20 πόντους και ο Ρέινολντ σημείωσε άλλους 14.