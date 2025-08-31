Σκαριόλο: «Να προστατεύσουμε την σωστή νοοτροπία, δεν έχουμε εμμονή με το αποτέλεσμα»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο έμεινε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίον οι παίκτες του προσέγγισαν την αναμέτρηση με την Κύπρο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε μετά τη νίκη κόντρα στην Κύπρο:

«Ήμασταν σοβαροί στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Ήμασταν μια αφοσιωμένη ομάδα και κυκλοφορήσαμε την μπάλα. Είχαμε και πάλι έναν καλό αριθμό ριμπάουντ και τρίποντων. Ήταν ένα περίεργο παιχνίδι, αλλά είμαι ικανοποιημένος με τον τρόπο που το προσεγγίσαμε. Έχουμε μια νεανική ομάδα και πρέπει να προστατεύσουμε τη σωστή νοοτροπία και την κουλτούρα που έχουμε δημιουργήσει».

Για την ήττα από την Γεωργία: «Δεν είπα ότι με εξέπληξε η ήττα, αλλά μάλλον η χαλαρότητα με την οποία παίξαμε. Αλλά αυτά είναι τα μαθήματα που παίρνει η ομάδα, που είναι σε μεταβατικό στάδιο και μαθαίνει. Δεν έχουμε εμμονή με το αποτέλεσμα, αλλά με το πώς συμπεριφερόμαστε, πώς αναπτυσσόμαστε και πώς αφομοιώνουμε κάποια πράγματα. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο».

