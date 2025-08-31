Φιλική ήττα για τον ΠΑΟΚ στο σπουδαίο ματς με την Βιλερμπάν

Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο απέναντι στην Βιλερμπάν, που αγωνίζεται στην Euroleague, γνωρίζοντας την ήττα με 77-69.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στα εγκαίνια του (κατάμεστου από 3.000 φιλάθλους) Arena Stadium des Sables D’Olonne στη Γαλλία, με τον ΠΑΟΚ να έχει και τρεις σημαντικές απουσίες, αυτές των Τζόουνς, Ζάρα και Κόνιαρη.

Ο Γιούρι Ζντόβτς ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μπράουν, Ντίμσα, Περσίδη, Μέλβιν και Μουρ, ενώ ο προπονητής της Βιελρμπάν Πιερίκ Πουπέ ξεκίνησε με τους: Ντε Κολό, Ουάτσον, Αγίνκα, Σελιας και Μάσα.

H Βιλερμπάν προηγήθηκε 9-4 στο 5ο λεπτό, για να έρθει ο Μέλβιν με τρίποντο και φάουλ να ισοφαρίσει 12-12 (7’15’’). Με καλάθι του Ιατρίδη ο ΠΑΟΚ πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα (12-14) και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +3 (18-21).

Ο Τζάκσον πήρε τη σκυτάλη στο σκοράρισμα από τον Μέλβιν και έδωσε προβάδισμα 7 πόντων (18-25) στον ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου (11’). Ο Αμερικανός γκαρντ χρεώθηκε με το τρίτο του φάουλ πολύ νωρίς (12’30’’), με την Βιλερμπάν να φέρνει και πάλι το παιχνίδι στα ίσια (25-25 στο 13’).

Ο ΠΑΟΚ με τον Μούρ να φτάνει τους 8 πόντους, πήρε ξανά το προβάδισμα (29-31 στο 15’), με το παιχνίδι να πηγαίνει πόντο-πόντο ως τη λήξη του ημιχρόνου, με την Βιλερμπάν να έχει το προβάδισμα (36-35).

Αν και ο ΠΑΟΚ πήρε το προβάδισμα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου (36-39), οι Γάλλοι με τον Ουότσον να γίνεται ο πρώτος τους παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων (11), προηγήθηκαν 47-41 (25’). O Ντίμσα με τρίποντο μείωσε 47-44, αλλά η Βιλερμπάν δημιούργησε για πρώτη φορά διψήφια διαφορά και προηγήθηκε 57-44 (28’).

Με τρίποντο του Μούρ (που έφτασε τους 13 πόντους), ο Δικέφαλος μείωσε στους 7 (59-52) στη λήξη της τρίτης περιόδου. Με 5 συνεχόμενους πόντους από Ντίμσα και Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ μείωσε τη διαφορά στους 4 (63-59) στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (32’30’’) και σε αυτά περίπου τα επίπεδα διατηρήθηκε ως το τέλος του αγώνα.

Ο Μουρ έγινε ο πρώτος παίκτης που ξεπέρασε τους 20 πόντους και μείωσε 72-69 (στο 38’20’’), αλλά αποβλήθηκε με 5 φάουλ και η προσπάθεια του Δικεφάλου να πάρει τη νίκη έμεινε εκεί…

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 36-35, 59-52, 77-69

ASVEL: Σέλιας 6 (2), Ατάμα 6, Χάρισον 13, Αγίνκα 11 (1), Μάσα 2, Τζάκσον 2, Ντε Κολό 4, Εντιαγέ 7 (1), Ουότσον 14 (1), Βοτιέ 12.

ΠΑΟΚ mateco: Μέλβιν 16 (1), Σλαφτσάκης 4, Τζάκσον 6, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Μπράουν 7, Φίλλιος, Μούρ 22 (1), Μανθόπουλος, Ντίμσα 9 (2).