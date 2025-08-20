Σάκοτα σε παίκτες της ΑΕΚ: «Να είμαστε καλύτεροι από πέρσι»

Η ΑΕΚ έκανε την πρώτη της προπόνηση, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να μιλάει στους παίκτες της Ένωσης.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Θα έλεγα ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να μιλήσουμε για τους στόχους μας και για όλα αυτά. θέλω απλά να πω "καλώς ήρθατε" στα καινούργια παιδιά και "καλώς ήρθατε πίσω" στα παλιά.

Οπότε, όπως ξέρετε αρχίσαμε πέρυσι μία διαδικασία και θα θέλαμε να την εξελίξουμε και να είμαστε ακόμα καλύτεροι από πέρυσι. Είναι ο βασικός στόχος.

Εννοείται ότι οι πολλές προπονήσεις και συναντήσεις θα μας δώσουν την ευκαιρία να σας εξηγήσουμε πώς δουλεύουμε και τι περιμένουμε.

Αυτό τώρα είναι μόνο μία αρχή και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε επιτυχίες και να είστε υγιείς αυτή τη σεζόν. Ξέρω ότι έχουμε ταλέντο, έχουμε φτιάξει μία καλή ομάδα, αθλητική ομάδα και είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ».