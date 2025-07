Ανανέωσαν τον Ντόνοβαν οι Μπουλς

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του «ESPN» οι Σικάγο Μπουλς συμφώνησαν με τον Μπίλι Ντόνοβαν και ο έμπειρος προπονητής ανανέωσε για αρκετά χρόνια ακόμα το συμβόλαιό του με την ομάδα. Ο οργανισμός βλέπει τον 60χρονο ως ηγετική φιγούρα και έτσι τον «έδεσε» στο Σικάγο.

Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται το τέλος της περσινής σεζόν και πλέον έβαλαν τις υπογραφές τους στα συμβόλαιο. Μάλιστα, σημειώνεται πως οι Νιου Γιορκ Νικς πριν την ανανέωση προσπάθησαν να αποκτήσουν τον Ντόνοβαν.

The Bulls and Billy Donovan started negotiations at the end of last season and continued conversations through this week amid offseason planning, a brief pursuit of Donovan by the New York Knicks, and the draft, free agency and summer league. https://t.co/hXAF7IWhgq