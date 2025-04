Ρεάλ - Μπάγερν: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει απόψε αντίπαλο στα playoffs

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί την Μπάγερν Μονάχου (18/4, 21:45, Novasports Prime) στο τελευταίο ματς των play-in, με τη νικήτρια ομάδα να αποτελεί την αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs. Εκεί, όπου οι ερυθρόλευκοι ως πρωτοπόροι της κατάταξης θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τον πρώτο λόγο για την είσοδο στο Final Four.

Αυτή θα είναι η δεύτερη σερί εντός έδρας ευκαιρία της Ρεάλ στα play-in, καθώς την περασμένη Τρίτη είχε χάσει από την Παρί (73-81), με η γαλλική ομάδα να καταλαμβάνει έτσι την 7η θέση και να πέφτει πάνω στη Φενέρμπαχτσε. Αντίστοιχα, η Μπάγερν κέρδισε στο δικό της Play-in τον Ερυθρό Αστέρα στη Γερμανία (97-93) και τώρα θέλει το μπρέικ στη Μαδρίτη για να μπει στην οκτάδα.

Αναλυτικά τα ζευγάρια:

1. Ολυμπιακός - 8. Ρεάλ ή Μπάγερν

2. Φενέρμπαχτσε - 7. Παρί

3. Παναθηναϊκός - 6. Αναντολού Εφές

4. Μονακό - 5. Μπαρτσελόνα

𝗣𝗟𝗔𝗬𝗢𝗙𝗙𝗦



Will @RMBaloncesto or @FCBBasketball get the 8th spot?😶‍🌫️ pic.twitter.com/G8vNu8S5ih