To magic δεκάλεπτο με τα καλύτερα του Ντόντσιτς στο Eurobasket (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς μπορεί να μην έφτασε στα μετάλλια με τη Σλοβενία, όμως ο ίδιος χάρισε απολαυστικές στιγμές με τις κινήσεις και τις εμπνεύσεις του μέσα στο παρκέ.

Δείτε ένα δεκάλεπτο βίντεο που δημιούργησε η FIBA με τα highlights του άσου των Ντάλας Μάβερικς στα ευρωπαϊκά γήπεδα:

Grab your popcorn and sit back. 🍿



From minute 1 to minute 10, Luka Doncic's highlights from #EuroBasket 2022 were a sci-fi movie. 👽🛸



📊 26.0 PTS | 7.7 REB | 6.6 AST | 2.0 STL#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/j37pb1n1ng