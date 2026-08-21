Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Εάν κλονιστεί η πίστη στον Νίστρουπ… 21-08-2026 14:11 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δέχεται σκληρή κριτική για τις επιλογές που έκανε στην ισοπαλία-σοκ του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε. Σίγουρα ξενέρωσε πολλούς φαν των Πρασίνων… Διαβάστε γιατί όμως δεν πρέπει να κλονιστεί η πίστη στον Δανό κόουτς με ένα κλικ στο θέμα του menshouse.gr «Θα μου άρεσε να σου ρίξει και άλλο βιτριόλι – Καλά σου έκανε»: Το μήνυμα μίσους στην Ιωάννα Παλιοσπύρου dailymedia.gr Το είδαμε και αυτό! Η Βούλτεψη κατάφερε να εξοργίσει μέχρι και δημοσιογράφο του ΣΚΑΪ dailymedia.gr O τέλειος διάδοχος του Μητσοτάκη: Βγαίνει στα social media φτιάχνοντας κλίμα αλλαγής σκυτάλης στη ΝΔ instanews.gr Ό,τι πρέπει για το ΣΚ: Σπεύσε στο Ertflix για το επικό ντοκιμαντέρ του Καντονά για το ποδόσφαιρο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο menshouse.gr Εάν κλονιστεί η πίστη στον Νίστρουπ… menshouse.gr Πηγαίνει στη ΔΕΘ για τη μεγάλη νίκη: Το σχέδιο του Ανδρουλάκη και το «τυράκι» που θα τον απογειώσει instanews.gr «Αφήστε τον να πάει δωρεάν στην Μπάρτσα»: Οι οπαδοί της Ατλέτι ψήφισαν για τον «προδότη» Χούλιαν Άλβαρες menshouse.gr Βίντεο-ανάλυση: Η γνωστή φετινή αρρώστια έφερε την ξενέρα στο ΟΑΚΑ menshouse.gr Εάν κλονιστεί η πίστη στον Νίστρουπ… SHARE