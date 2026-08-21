Εάν κλονιστεί η πίστη στον Νίστρουπ…

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δέχεται σκληρή κριτική για τις επιλογές που έκανε στην ισοπαλία-σοκ του Παναθηναϊκού με τη Χράντετς Κράλοβε. Σίγουρα ξενέρωσε πολλούς φαν των Πρασίνων…

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