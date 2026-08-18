Το πιο πολύτιμο μάθημα: Τι συνέβη την προηγούμενη φορά που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έπαιξε σε ομάδα του εξωτερικού

Στα ξεκινήματά του στον κόσμο των «μεγάλων»...

Έγιναν τόσο πολλά στο μεταξύ που μοιάζει ήδη σαν κάτι… παμπάλαιο. Στην πραγματικότητα βέβαια, ούτε μια βδομάδα δεν πέρασε από τότε που οι φίλοι του ΠΑΟΚ αγωνιούσαν για το αν θα μπορούσε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας να αγωνιστεί στο δεύτερο ματς με την Άντερλεχτ, για το Europa League.