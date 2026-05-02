Παναθηναϊκός – ΑΕΚ και ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός, οι μεταδόσεις

Κυριακή… κοντή γιορτή. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των play offs της Super League και το παιχνίδι, πλην της βαθμολογίας, έχει ένα… βαρύ συναισθηματικό φορτίο που δεν χωρά στους αριθμούς ενός φύλλου αγώνα. Είναι το τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ που θα φιλοξενηθεί ποτέ στο ιστορικό «Απόστολος Νικολαΐδης».

Σέντρα στις 21:00 της Κυριακής 3/5 με μετάδοση από το Cosmote Sport 1 σε περιγραφή Κώστα Ψάρρα, σχόλιο Βασίλη Σαμπράκου και ρεπορτάζ Αποστόλη Πάνου, Πάνου Μάλαμα και Πάρη Τσελεπίδη.

Νωρίτερα, στις 19:00 παίζουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην Τούμπα, με μετάδοση από το Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Βασίλη Κωνσταντόπουλου.

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