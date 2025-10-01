Δεν έλειψαν τα συγχαρητήρια προς το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ...

Για την κάλυψη του Παγκοσμίου της κωπηλασίας στη Σανγκάη αλλά και το λανσάρισμα του ΕΡΤ2 Σπορ. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

H διοίκηση της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας συνεχάρη δημόσια την ΕΡΤ για την κάλυψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σανγκάη. Η επιλογή του επικεφαλής του αθλητικού τμήματος της δημόσιας τηλεόρασης, Γιάννη Δάρα, να στείλει δύο απεσταλμένους (Ηλία Χριστογιαννόπουλο και Ευγενία Γήτα) στα βάθη της Ασίας έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους Έλληνες να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των Ελλήνων πρωταθλητών, με αποκορύφωμα την τεράστια επιτυχία του Στέφανου Ντούσκου που πανηγύρισε όλη η Ελλάδα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή προς τον Διευθυντή Αθλητικού Προγράμματος της Δημόσιας Τηλεόρασης για την απόφαση του ιδίου και τη συγκατάθεση της διοίκησης της ΕΡΤ να καλυφθεί με τόσο πληρότητα για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα που μάλιστα έγινε στη μακρινή Άπω Ανατολή.

Επίσης η Κωπηλατική Ομοσπονδία «χαιρετίζει με ενθουσιασμό την συμφωνία της ΕΡΤ με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της Ισίδωρο Κούβελο για τη ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ και για τα επόμενα δυο χρόνια των σημαντικότερων αγώνων των Ολυμπιακών αθλημάτων που δεν είναι τόσο δημοφιλή στην Ελλάδα χωρίς καμία επιβάρυνση από της οικείες ομοσπονδίες».

Ήδη όλες οι αθλητικές ομοσπονδίες ανάμεσα στις οποίες και η Κωπηλατική θα κληθούν τις επόμενες ημέρες να δηλώσουν ποιες διοργανώσεις επιλέγουν να προτείνουν για να μπουν σε αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει ισχύ έως το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή των μεταδόσεων θα καλύπτεται από την ΕΟΕ ενώ ο σχολιασμός και ότι άλλο τηλεοπτικό προκύψει θα το καλύπτει η ΕΡΤ.

Έτσι όλα τα ολυμπιακά αθλήματα θα μπουν στα ελληνικά σπίτια λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028.

Μιντιάρχης