Όρια, ρεκόρ και δυνατές κούρσες στη δεύτερη ημέρα του Acropolis Swim Open

Ο Απόστολος Χρήστου έκλεψε την παράσταση στη δεύτερη ημέρα του διεθνούς μίτινγκ κολύμβησης «Acropolis Swim Open», το οποίο διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό των 50μ. ύπτιο.

Ο «ασημένιος» Ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος με χρόνο 24.46, επίδοση που τον έφερε πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ του (24.36), ενώ παράλληλα εξασφάλισε το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027 και ανέβηκε στην έκτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή χρονιά.

Στο ίδιο αγώνισμα, δεύτερος ήταν ο Τούρκος Μερτ Αλί Σατίρ με 25.03, ενώ ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος σε 25.13, επιβεβαιώνοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Φίλιππος Ανδριαδάκης, ο οποίος με 25.17 κατέλαβε την τέταρτη θέση, σημείωσε ατομικό ρεκόρ και εξασφάλισε την πρώτη του συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση ανδρών/γυναικών.

Στα 100μ. πεταλούδα γυναικών, η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έδωσαν μεγάλη μάχη μέχρι τον τερματισμό, με τη Χανιώτισσα αθλήτρια να παίρνει τελικά τη νίκη με 58.02 έναντι 58.06 της αντιπάλου της. Και οι δύο αθλήτριες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, ενώ επιβεβαίωσαν και τα όρια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ο Δημήτρης Μάρκος κυριάρχησε στα 200μ. ελεύθερο με 1:47.75, αφήνοντας πίσω του τον Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, ο οποίος ακολούθησε με 1:49.94. Από την άλλη, ο Απόστολος Σίσκος συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις, σημειώνοντας ατομικό ρεκόρ στα 100μ. πεταλούδα με 52.68, επίδοση που του χάρισε την πρώτη θέση μπροστά από τον Κωνσταντίνο Στάμο (52.73).

Ξεχώρισε επίσης η Νικόλ Παυλοπούλου στα 200μ. μικτή ατομική, όπου με 2:13.50 πλησίασε το πανελλήνιο ρεκόρ της. Στα 200μ. μικτή ανδρών, πρώτος ήταν ο Απόστολος Παπαστάμος με 2:00.82, ενώ η Άρτεμις Βασιλάκη επικράτησε άνετα στα 800μ. ελεύθερο με 8:36.86, επιβεβαιώνοντας το όριο για το Ευρωπαϊκό του Παρισιού.

Στα 50μ. ύπτιο γυναικών, η Δέσποινα Πυρίλη πήρε τη νίκη με 28.96 και βρέθηκε πολύ κοντά στο όριο για το Ευρωπαϊκό εφήβων/νεανίδων.

Στα υπόλοιπα αγωνίσματα, η Γερμανίδα Νικόλ Μάιερ ήταν πρώτη στα 200μ. ελεύθερο με 1:59.37, ενώ καλύτερη Ελληνίδα ήταν η Χρυσούλα Μητσάκου, που κατετάγη τέταρτη συνολικά. Ο Γάλλος Εμίλ Βενσάν επικράτησε στα 1.500μ. ελεύθερο, με δεύτερο τον Βασίλη Κακουλάκη, ενώ στα 50μ. πρόσθιο νικητές αναδείχθηκαν η Γαλλίδα Νίκα Γκοντούν στις γυναίκες και ο Τούρκος Εμρέ Σακτσί στους άνδρες.