Η Γκίκα παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη διαδοχική χρονιά

Η Ερμιόνη Γκίκα παρέμεινε στον θρόνο της. Όπως το 2025 έτσι και το 2026 το χρυσό κορίτσι της ελληνικής ιστιοπλοΐας κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας ILCA 6 Youth που έγινε στο Άαρχους της Δανίας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση και σε σύνολο 11 ιστιοδρομιών πήρε 9 πρώτες θέσεις(!), μια 8η και μια 7η. Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα ήταν στην κορυφή και σε μια ακόμη πολύ μεγάλη διοργάνωση απέδειξε ότι με το σπαθί της είναι στην κατηγορία της η κορυφαία ιστιοπλόος του κόσμου.

Η Γκίκα ξεκίνησε ως φαβορί των 122 σκαφών και δικαιολόγησε τον τίτλο της που ήταν ο 15ος σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

«Ένιωσα πολύ άνετα στο σκάφος και δεν είχα κανένα πρόβλημα με τον άνεμο», δήλωσε η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2026 και πρόσθεσε: «Αισθανόμουν δυνατή σωματικά και ψυχικά και δικαιώθηκα για την τακτική που ακολούθησα».

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες στον ίδιο θαλάσσιο στίβο η Ελένη Τριάντου είχε κατακτήσει τον παγκόσμιο τίτλο στα ΙLCA 4.