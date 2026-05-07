Με εμφάνιση χαρακτήρα, ο ΠΑΟΚ πέρασε με 25-26 από τη Νέα Ιωνία, έκανε το 1-1 στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος και έστειλε την σειρά σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι στην Μίκρα.

Ο Δικέφαλος ξεκίνησε εξαιρετικά το παιχνίδι και πήρε κεφάλι στο σκορ με 0-6, με πρωταγωνίστριες τις Τροχίδου, Πρέμοβιτς και Κερλίδη. Μεντεσίδου και Γκρμπάβσεβιτς μπήκαν στον… χορό των γκολ, διατηρώντας την διαφορά, 3-9.

Με το πόδι πατημένο στο… γκάζι, Ανδρίτσου, Πρέμοβιτς και Μεντεσίδου ο ΠΑΟΚ αύξησε την διαφορά, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια προηγούμενος στο σκορ με 10-18.

Στο δεύτερο ημίχρονο το «μουδιασμένο» ξεκίνημα των παικτριών του Δικεφάλου έδωσε την δυνατότητα στις γηπεδούχες να μειώσουν, 18-22. Με Γκρμπάβσεβιτς ο Δικέφαλος κράτησε την διαφορά στα τρία γκολ, 21-24, ωστόσο ένα 3-0 σερί των γηπεδούχων έφερε την ισοφάριση, 24-24.

Στο τελευταίο πεντάλεπτο, η Τσικνάκη με σημαντικές επεμβάσεις κράτησε το σκορ, με την Ανδρίτσου να δίνει το προβάδισμα, 25-26. Η Πρέμοβιτς ένα λεπτό πριν το τέλος διατήρησε το προβάδισμα, 25-26, ενώ στην επόμενη φάση η Τσικνάκη είπε «όχι» στην Κουκμίση, 25-26.

Έτσι, το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 25-26, με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 1-1 στην σειρά.

Ο τρίτος και τελευταίος ημιτελικός είναι προγραμματισμένος για την Δευτέρα 11 Μαΐου και ώρα 16:30, στην Μίκρα.