Τριλίνι: «Διαχειριστήκαμε σωστά την πίεση, δεν μας άξιζε αυτή η κριτική»

Ο Ρικάρντο Τριλίνι τόνισε πως Ολυμπιακός έδειξε πως είναι δυνατή ομάδα μετά τη νίκη των «ερυθρόλευκων» επί της ΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Handball Premier.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού μετά από αυτή τη νίκη.

«Σήμερα δείξαμε ότι είμαστε μια δυνατή ομάδα! Παίξαμε υπό μεγάλη πίεση, αλλά το διαχειριστήκαμε καλά. Μετά το πρώτο ματς, δεν αξίζαμε τόση κριτική. Κανείς δεν θέλει να χάνει, ειδικά σε έναν τελικό. Αυτή η ομάδα έχει ήδη κατακτήσει δύο τίτλους, φέτος κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Το χάντμπολ μπορεί να είναι απρόβλεπτο και πιστεύω ότι ήμασταν και λίγο άτυχοι στο προηγούμενο ματς. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου. Σήμερα, ήταν μια πολύ δύσκολη αποστολή κι έδειξαν μεγάλη ποιότητα κι ισχυρό χαρακτήρα. Συνεχίζουμε».