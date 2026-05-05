Ώρα δεύτερου τελικού στην Handball Premier!

Η σειρά των τελικών της Handball Premier συνεχίζεται απόψε με τη δεύτερη «μάχη» ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 19:00 (ΕΡΤ 2) και θα διεξαχθεί στο κλειστό του Καματερού, καθώς στο «Γ. Κασιμάτης» πραγματοποιούνται εργασίες. Η αναμέτρηση θα γίνει χωρίς φιλάθλους, λόγω τιμωρίας της ΑΕΚ.

Στον πρώτο τελικό, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (1/5), η ΑΕΚ έκανε το «break» επικρατώντας με 33-32 στην Ηλιούπολη και πήρε το προβάδισμα στη σειρά. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ για μεγάλο μέρος του αγώνα, κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση στο τελευταίο τέταρτο, με τον Παναγιώτου να σημειώνει το νικητήριο γκολ λίγο πριν τη λήξη.

Ο Ερ Τζέι Ματέους, ενόψει του δεύτερου τελικού, τόνισε ότι η ομάδα του καλείται να πετύχει μια πολύ σημαντική νίκη, παρά την απουσία του κόσμου. Υπογράμμισε πως οι παίκτες γνωρίζουν τι απαιτείται τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά και εξέφρασε την εμπιστοσύνη τους στον προπονητή, επισημαίνοντας ότι όλοι θα αγωνιστούν ο ένας για τον άλλον.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο προπονητής Ρικάρντο Τριλίνι στάθηκε στα λάθη του πρώτου αγώνα, διευκρινίζοντας ωστόσο πως η ομάδα του δεν υστέρησε σε διάθεση ή ετοιμότητα. Επεσήμανε ότι τα χαμένα σουτ, οι αποβολές και η ατυχία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, ενώ η εικόνα της ήττας επηρεάστηκε από το μεγάλο προβάδισμα που είχε προηγουμένως η ομάδα του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ΑΕΚ δεν είναι σε καμία περίπτωση μια αδύναμη ομάδα, παρά τις αλλαγές στο ρόστερ της, καθώς διαθέτει ποιοτικούς παίκτες ικανούς να κρίνουν παιχνίδια. Δήλωσε, τέλος, αισιόδοξος ότι οι παίκτες του έχουν αντιληφθεί τη σημασία της σειράς των τελικών και ότι η ήττα λειτούργησε ως μάθημα ενόψει της συνέχειας.