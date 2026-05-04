Η Νέα Ιωνία νίκησε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκριση στους τελικούς.

Η Νέα Ιωνία έκανε το πιο αποφασιστικό της βήμα προς ακόμη μία παρουσία στον τελικό της Α1 Χάντμπολ Γυναικών, επικρατώντας με 22-26 του ΠΑΟΚ Mateco μέσα στο «Σπίτι του Χάντμπολ» στη Θεσσαλονίκη. Η εμφάνιση της ομάδας του Πάνου Γούσιου ήταν μεστή, ώριμη και απόλυτα προσανατολισμένη στον στόχο, δίνοντας στην πρωταθλήτρια το προβάδισμα στη σειρά των ημιτελικών.

Παρότι στη φετινή κανονική περίοδο ο ΠΑΟΚ είχε δείξει τα… δόντια του απέναντι στη Νέα Ιωνία, κάνοντας το 2/2 με τις νίκες του (22-24 εκτός έδρας στην πρεμιέρα και 26-23 στη Θεσσαλονίκη τον Γενάρη), αυτή τη φορά τα δεδομένα άλλαξαν. Με ανανεωμένο ρόστερ, δυναμισμό και φρεσκάδα, ο «Δικέφαλος» είχε τον πρώτο λόγο στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, όμως στα κρίσιμα—εκεί που μετράει πραγματικά—η εμπειρία μίλησε.

Η Νέα Ιωνία μπήκε στο παρκέ αποφασισμένη να επιβάλει τον ρυθμό της και το κατάφερε απόλυτα. Στο πρώτο ημίχρονο δημιούργησε σημαντική διαφορά, φτάνοντας σε σημείο double score και ελέγχοντας πλήρως το παιχνίδι. Στην επανάληψη ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να πιέσει και να μειώσει, όμως η ΟΦΝΙ διατήρησε την αυτοσυγκέντρωση και τη σταθερότητά της, κρατώντας με σθένος το προβάδισμα μέχρι το φινάλε.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στην έδρα της Νέας Ιωνίας, όπου η ομάδα χρειάζεται μία ακόμη νίκη για να «κλειδώσει» την πρόκρισή της στους τελικούς. Αν όμως ο ΠΑΟΚ απαντήσει, η υπόθεση θα πάει σε τρίτο παιχνίδι, με τον Δικέφαλο να έχει το πλεονέκτημα της έδρας και να διατηρεί σημαντικές ελπίδες ανατροπής.