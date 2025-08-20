Πήρε τον Σίμε Ίβιτς η ΑΕΚ

Η ομάδα χάντμπολ των ανδρών της ΑΕΚ ανακοίνωση την απόκτηση του διεθνούς Κροάτη, που αγωνίζεται στη θέση του δεξιού ίντερ, Σίμε Ίβιτς.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σίμε Ίβιτς. Ο 32χρονος (21/01/1993) αθλητής θα ενισχύσει το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου τη νέα σεζόν.

Ο ύψους 1,95 μ., διεθνής Κροάτης δεξιός ίντερ, έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στο ευρωπαϊκό Χάντμπολ, αποτελώντας ένα πολύ ηχηρό όνομα στον χώρο. Ξεκίνησε την καριέρα του στην RK Nexe Nasice και το 2014 μετέβη στην σλοβένικη RK Celje (κατέκτησε το Νταμπλ το 2015). Πέρασε και από τη γαλλική HBC Nantes, πριν ταξιδέψει το 2016 στην Πολωνία για την Orlen Wisla Plock, όπου έμεινε δύο χρόνια κατακτώντας ισάριθμα πρωταθλήματα. Tην επόμενη σεζόν υπερασπιζόταν τα χρώματα της Meshkov Brest από τη Λευκορωσία (κατακτώντας το πρωτάθλημα) και από το 2019 μέχρι το 2021 βρισκόταν στη Γερμανία για την HC Erlangen, με την οποία αγωνίστηκε στη Bundesliga! Ως το 2023 αγωνιζόταν στην SC DHfK Leipzig και από το 2023 μέχρι το 2024 στη γαλλική Pays D Aix. Την περσινή χρονιά την ολοκλήρωσε στην Limoges HB. Να σημειωθεί πως έχει σημειώσει στην καριέρα του 199 γκολ στο Champions League!

Ο Σίμε Ίβιτς δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στην ΑΕΚ. Πιστεύω πως η ΑΕΚ είναι ένα σπουδαίο πρότζεκτ και έχει μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Θεωρώ ότι ο Ρουί θα μας ενώσει όλους, ώστε να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Έχω ακούσει πολλά καλά πράγματα για την ΑΕΚ, από έναν καλό μου φίλο, που έχει αγωνιστεί στην ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ξεκάθαρος, γιατί φέτος δεν υπάρχει Ευρώπη. Πιστεύω ότι η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ είναι πολύ υψηλή. Γνωρίζω ότι οι φίλαθλοι λατρεύουν την ομάδα. Πιστεύω ότι θα μας υποστηρίξουν με όλη τους την καρδιά καθ’ όλη τη σεζόν και θα είναι δίπλα μας. Τα λέμε σύντομα».

Σίμε, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!»