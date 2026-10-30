Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τον βάζει μπροστάρη ο Μητσοτάκης για να κάνει «γαλάζια» τη Βόρεια Ελλάδα 30-10-2026 11:08 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Προσθέστε το sdna.gr ως προτιμώμενη πηγή στα αποτελέσματα αναζήτησης στην Google. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει οπωσδήποτε να επικρατήσει σε όλους τους νομούς στα βόρεια της χώρας. Γι' αυτό ρίχνει στη μάχη το δυνατό του χαρτί. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ εδώ Νίστρουπ 5ετίας, Πινέδα και το 10άρι του ΠΑΟΚ menshouse.gr «Ας μιλήσουμε για τον πέφτουλα, ας μου κάνει αγωγή ο αληταράς!»: Εκτός εαυτού ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του ΑΝΤ1 dailymedia.com.gr 20 χρόνια νεότερη: Η απίστευτη αλλαγή στην εικόνα της Αγγελικής Ηλιάδη που έφερε την αποθέωση (Pics & Vid) dailymedia.com.gr Βρες την πρωτεύουσα: 10 φαινομενικά απλές ερωτήσεις γεωγραφίας που 9/10 απαντούν λάθος! Εσύ; menshouse.gr Κερδίζει τη μάχη της προβολής: Ο celebrity που φέρνει μουρμούρες στη ΝΔ instanews.gr Θα κάνεις το 5/5 ή θα την πατήσεις; Βρες τους παίκτες και κέρδισε ετήσιες συνδρομές ΣΠΟΡ FM TV menshouse.gr Τι τρέχει τελικά με τον Ορμπελίν Πινέδα... menshouse.gr O σταρ του ελληνικού μπάσκετ που είπε «όχι δεν θα πάρω» στο κόμμα Τσίπρα instanews.gr Τον βάζει μπροστάρη ο Μητσοτάκης για να κάνει «γαλάζια» τη Βόρεια Ελλάδα SHARE