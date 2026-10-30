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Τον βάζει μπροστάρη ο Μητσοτάκης για να κάνει «γαλάζια» τη Βόρεια Ελλάδα

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει οπωσδήποτε να επικρατήσει σε όλους τους νομούς στα βόρεια της χώρας. Γι' αυτό ρίχνει στη μάχη το δυνατό του χαρτί.

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Τον βάζει μπροστάρη ο Μητσοτάκης για να κάνει «γαλάζια» τη Βόρεια Ελλάδα