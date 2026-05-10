Πειραιάς-Σύνταγμα: Το συγκλονιστικό φινάλε του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 στο κέντρο της Αθήνας

Μετά από τέσσερα συναρπαστικά ετάπ και τον ΔΕΗ Tour of Hellas να διαφημίζει μέσα από μοναδικές εικόνες την Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη, ήρθε η ώρα για τον μεγάλο τερματισμό και την ανάδειξη των νικητών.

Το 5ο ετάπ έχει μήκος 146,5 χλμ. και 1.381 μ. υψομετρικά και η εκκίνηση θα δοθεί στις 10:30 στο Πασαλιμάνι. Από τις 09:10 έως τις 10:20 η παρουσίαση των ομάδων και η υπογραφή των αθλητών, ενώ το Mini Side Event θα βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ακτή Μουτσοπούλου (09:30-11:00).

Μετά την εκκίνηση, ο αγώνας περνά από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του παραλιακού μετώπου του Πειραιά (Βοτσαλάκια, Ιστιοπλοϊκός Όμιλος, Μικρολίμανο, ΣΕΦ), προτού δοθεί το «σημείο 0» στον Φλοίσβο, με τις εικόνες της πανέμορφης Αττικής Ριβιέρας να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους απλούς πολίτες να παρακολουθήσουν από τα σπίτια τους, το συναρπαστικό 5ο ετάπ, με τους 120 κορυφαίους ποδηλάτες να συναρπάζουν με τις μονομαχίες τους.

Το πρώτο σπριντ θα γίνει στη μαρίνα της Γλυφάδας, το Avance Mile στα γνωστά Λιμανάκια της Βουλιαγμένης και το δεύτερο σπριντ στην Κερατέα. Η πρώτη ανάβαση της ημέρας στον Κουβαρά (3ης κατηγορίας), πριν η πομπή επιστρέψει προς το παραλιακό μέτωπο και κατευθυνθεί στην Ηλιούπολη για ακόμη ένα σπριντ ευθείας.

Το αποκορύφωμα έρχεται στο κέντρο της Αθήνας: το τελικό σιρκουί 6,5 χλμ. επαναλαμβάνεται τρεις φορές, περνώντας από εμβληματικά σημεία (Στύλοι Ολυμπίου Διός, Καλλιμάρμαρο, Πανεπιστήμιο, Ομόνοια, Σύνταγμα, Βουλή). Ο τερματισμός γίνεται μπροστά στη Βουλή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λίγο πριν από τις 14:00, μπροστά σε χιλιάδες πολίτες που θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μοναδικές αθλητικές στιγμές.

Από τις 12:00, το Ride the Beat μετατρέπει το Σύνταγμα σε σημείο συνάντησης για όλη την πόλη, με τους Stavento, την Ήβη Αδάμου, την Evangelia, την Kira May Cry και DJ sets με τον Νίκο Μάρκογλου και τη Μαρία Φραγκάκη, σε ένα εντυπωσιακό φινάλε για τον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Επίσης το ΔΕΗ Fan Zone στην Πλατεία Συντάγματος θα λειτουργήσει στις 10:30-15:30 με υπέροχα παιχνίδια και πολλά δώρα.

Σημεία αγωνιστικού ενδιαφέροντος

Χλμ. 0: Φλοίσβος (Επίσημη Εκκίνηση)

Χλμ. 8,68: Γλυφάδα (1ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 16,64: Λιμανάκια (Avance Mile)

Χλμ. 57,98: Κερατέα (2ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 61,95: Κουβαράς (ΚΟΜ 3ης κατηγορίας)

Χλμ. 121,14: Ηλιούπολη (3ο Σπριντ Ευθείας)

Χλμ. 146,5: Σύνταγμα (Τερματισμός)

Ζωντανά από την ΕΡΤ ο αγώνας

Ο ΔΕΗ Tour of Hellas θα μεταδοθεί για πρώτη φορά ζωντανά από ανοικτό κανάλι της ΕΡΤ, την ΕΡΤ 2 Σπορ και παράλληλα από τη διαδικτυακή πλατφόρμα ERTFLIX όπως κάθε χρόνο. Η ΕΡΤ θα έχει και μεταδόσεις, πριν και στο τέλος κάθε ετάπ, με τη δημοσιογραφική της ομάδα να δίνει τον παλμό της διοργάνωσης σε κάθε πόλη εκκίνησης και τερματισμού και βάζοντας μοναδικές εικόνες μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι.

Παράλληλες δράσεις με επίκεντρο τα παιδιά

Με εντυπωσιακούς αριθμούς και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, οι παράλληλες δράσεις του ΔΕΗ Tour of Hellas αναδεικνύουν τον παιδαγωγικό και κοινωνικό χαρακτήρα της διοργάνωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 παράλληλες και 13 πρόδρομες εκδηλώσεις, 34 επισκέψεις σε σχολεία, με τη συμμετοχή 40 εκπαιδευτών και συνεργατών, σε μια περιοδεία 90 ημερών και 370 δράσεων. Περισσότεροι από 10.000 μαθητές με ενεργή συμμετοχή, ενώ διανεμήθηκαν 60.000 αναμνηστικά από τους χορηγούς, προσελκύοντας χιλιάδες θεατές.

Οι διαδρομές του φετινού Γύρου

Η φετινή διοργάνωση μετατρέπει την ελληνική περιφέρεια σε παγκόσμιο επίκεντρο, κινητοποιώντας 5 Περιφέρειες και -άμεσα ή έμμεσα- 44 Δήμους σε μια διαδρομή 5 ημερών που κόβει την ανάσα. Συνολικά 108 πόλεις και χωριά γίνονται το επίκεντρο του φετινού Γύρου, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας σε κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής.

1ο Ετάπ (6 Μαΐου 2026): Ιωάννινα - Αγρίνιο

171,6χλμ - 988μ. συνολικής ανηφόρας (υψομετρικά)

2ο Ετάπ (7 Μαΐου 2026): Καρπενήσι - Λάρισα

157,5χλμ - 1.601μ. συνολικής ανηφόρας

3ο Ετάπ (8 Μαΐου 2026): Βόλος - Λαμία

207,3χλμ - 4.216μ. συνολικής ανηφόρας

4ο Ετάπ (9 Μαΐου 2026): Αταλάντη - Αχαρνές (Πάρνηθα)

180,9χλμ - 2.808μ. συνολικής ανηφόρας

5ο Ετάπ (10 Μαΐου 2026): Πειραιάς - Αθήνα (Σύνταγμα)

146,5χλμ - 1.381μ. συνολικής ανηφόρας