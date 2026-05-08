Το πρώτο face-off Μεϊγουέδερ - Ζαμπίδη στο Λας Βέγκας - Πότε θα διεξαχθεί ο μεγάλος αγώνας στην Αθήνα

Πρώτη κοινή συνέντευξη Τύπου και face-off από τον Μιχάλη Ζαμπίδη και τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ στο Λας Βέγκας.

Πρόκειται για δύο θρύλους των μαχητικών αθλημάτων, τον αήττητο Αμερικανό πρωταθλητή πυγμαχίας και τον Έλληνα σταρ του kickboxing οι οποίοι θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά στο «Battle of the Legends» στις 27 Ιουνίου στην Telekom Arena, στην Αθήνα.

Η συνέντευξη Τύπου στο Λας Βέγκας χαρακτηρίστηκε από έναν τόνο αμοιβαίου σεβασμού. Σε αντίθεση με τις έντονες και συχνά προκλητικές προωθητικές εμφανίσεις του Μεϊγουέδερ στο παρελθόν, αυτή τη φορά η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη. Και οι δύο αθλητές αναγνώρισαν τα επιτεύγματά του άλλου, χωρίς να χάνουν το ανταγωνιστικό τους πνεύμα.

Η μεγάλη επιστροφή του Μεϊγουέδερ

Ο 49χρονος Μέιγουέδερ, που αποσύρθηκε το 2017 από τα ρινγκ με αήττητο ρεκόρ 50–0, παραμένει ενεργός μέσα από αγώνες επίδειξης ανά τον κόσμο. Στη συνέντευξη Τύπου δήλωσε ότι η αναμέτρηση με τον «Iron Mike» αποτελεί «μια ευκαιρία να τελειοποιήσω τις δεξιότητές μου για ό,τι έρχεται φέτος», υπονοώντας μελλοντικές εμφανίσεις μέσα στο 2026.

Έτοιμος για τη μεγάλη πρόκληση ο Ζαμπίδης

Ο 45χρονος Μιχάλης Ζαμπίδης έχει χτίσει την καριέρα του κυρίως στο K-1 MAX kickboxing, κερδίζοντας 18 παγκόσμιους τίτλους και αποκτώντας το παρατσούκλι «Iron Mike». Παρά την πρόκληση της πλήρους προσαρμογής στους κανόνες της πυγμαχίας, ο Έλληνας πρωταθλητής δηλώνει έτοιμος και σίγουρος για τη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να πιέσει έναν αμυντικά ισχυρό αντίπαλο όπως ο Μεϊγουέδερ.

Έρχεται αγώνας Μεϊγουέδερ - Τάισον;

Η ανακοίνωση της αναμέτρησης στην Αθήνα έρχεται ενώ παραμένει ασαφές το μέλλον άλλων πιθανών αγώνων του Φλόιντ. Μια προτεινόμενη συνάντηση με τον Μάικ Τάισον δεν έχει υλοποιηθεί, ενώ η πιθανή ρεβάνς με τον Μάνι Πακιάο παραμένει σε εκκρεμότητα, παρά τα αρχικά σχέδια για μεγάλο γεγονός στο Λας Βέγκας.

Ανυπομονησία για το «Battle of the Legends»

Οι ειδικοί του χώρου περιμένουν έντονο διεθνές ενδιαφέρον για τον αγώνα, καθώς οι φίλοι των μαχητικών αθλημάτων ανυπομονούν να δουν πώς θα τα καταφέρουν δύο θρύλοι στις τελευταίες φάσεις της καριέρας τους. Με εμπειρία, φήμη και αντίθετες αγωνιστικές προσεγγίσεις, το «Battle of the Legends» προδιαγράφεται ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού.

