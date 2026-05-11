Βόλεϊ, ένα βασικό... παναθηναϊκό άθλημα!

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε την ίδια αγωνιστική περίοδο το πρωτάθλημα Ελλάδας βόλεϊ σε άνδρες και γυναίκες, κάτι που έχει κατορθώσει τις πιο πολλές φορές από κάθε άλλο σύλλογο. Γράφει ο Αριστοτέλης Μπενόγλου...

Κάπου στα 1920 καταγράφεται η γενέθλια ημερομηνία των αθλοπαιδιών (μπάσκετ και βόλεϊ) στην Ελλάδα. Ήταν τότε που οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, ο «πατέρας» Γεώργιος Καλαφάτης και ο «πατριάρχης» Απόστολος Νικολαΐδης, έφεραν από το εξωτερικό τους κανονισμούς στη χώρα μας, καθώς και αθλητικό υλικό (μπάλες, φιλέ κλπ.), προκειμένου τα δύο σπορ να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν μετέπειτα σε τρόπο ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους, σε κάθε γωνιά αυτού εδώ του τόπου. «1920: Εισαγωγή basket - volley πρώτος εγώ», γράφουν οι ιδιόχειρες σημειώσεις του Απόστολου Νικολαΐδη, για του λόγου το αληθές...

«Πρώτος εγώ», όμως, μπορεί να βροντοφωνάξει δίχως κανέναν δισταγμό και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός, για έναν ακόμα τομέα στον οποίον κυριαρχεί διαχρονικά σε αγωνιστικό επίπεδο: την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας ταυτόχρονα (δηλαδή την ίδια σεζόν) σε βόλεϊ ανδρών και γυναικών. Έπειτα από τη δύσκολη αλλά και πανηγυρική επικράτηση της ομάδας του Δημήτρη Ανδρεόπουλου επί του ΠΑΟΚ στην Πυλαία, με 3-1 σετ, γεγονός που σήμανε το 3-1 σε νίκες και κατ' επέκταση τον 28ο πρωταθληματικό τίτλο στην ιστορία του Τριφυλλιού (όσους μετρούν και τα «φίνα κορίτσια»), ο αθηναϊκός σύλλογος μετράει ένα ολοστρόγγυλο «10», σε ό,τι αφορά αυτό το άτυπο βολεϊκό νταμπλ, ανοίγοντας κι άλλο τη διαφορά από τον δεύτερο στον σχετικό πίνακα, Ολυμπιακό Πειραιώς.

Τρεις μόλις σύλλογοι (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Πανελλήνιος) έχουν καταφέρει να αναδειχθούν πρωταθλητές Ελλάδας στην πετοσφαίριση και στα δύο φύλα, αλλά μόνο οι δύο «αιώνιοι» το πέτυχαν την ίδια σεζόν. Αναλυτικά:

• Παναθηναϊκός: 10 φορές (1970, 1971, 1972, 1973, 1977, 1982, 1985, 2006, 2022, 2026)

• Ολυμπιακός: 4 φορές (2013, 2014, 2018, 2019)

«Στα παιδιά της Θύρας 13 που τραγουδούν για εμάς. Αυτοί το αξίζουν πραγματικά...»

Δημήτρης Ανδρεόπουλος, προπονητής ανδρικής ομάδας Παναθηναϊκού.

«Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι ένας συνηθισμένος σύλλογος...»

Αλεσάντρο Κιαπίνι, προπονητής γυναικείας ομάδας Παναθηναϊκού.