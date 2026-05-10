Διοίκηση Παναθηναϊκή σημαίνει: Πρωτάθλημα-Κύπελλο στο βόλεϊ ανδρών, Πρωτάθλημα-Τελικό Ευρώπης στο βόλεϊ γυναικών

Ο Ολυμπιακός τα σπρώχνει, ο Παναθηναϊκός τα σηκώνει. Ο Πανιώνιος στις γυναίκες έριξε ένα τσουβάλι λεφτά, ο Παναθηναϊκός θριάμβευσε σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Μια Παναθηναϊκή διοίκηση με τον Βρανόπουλο σε ρόλο αιμοδότη, Πανταλέων να μοιράζει… καρφιά σε πρώτο χρόνο στις επιλογές αθλητών και προπονητές που παρέχουν σταθερότητα και ασφάλεια τίτλων!

Ο αθλητισμός χωρίζεται σε διάφορα επίπεδα. Τα δύο βασικότερα είναι ο επαγγελματικός και ο ερασιτεχνικός. Ακόμη κι αν στον δεύτερο χρειάζονται σημαντικά χρηματικά ποσά πλέον, έχει την ξεχωριστή του σημασία να πετυχαίνεις στο τέλος. Ειδικά κόντρα σε όσους έχουν διαφορετικές αρχές και τακτικές από σένα.

Ο Παναθηναϊκός Α.Ο. στην πορεία των ετών, έχει πετύχει πολλά. Έχει υποφέρει αρκετά όταν δεν είχε δυνατότητες για να είναι στην κορυφή. Η ζωή πάντα κάνει κύκλους. Το πόσο μεγάλος είσαι, το καθορίζει η αντοχή σου στα κάτω, αλλά και η διαχείριση με την οποία φτάνεις στα πάνω.

Οι «πράσινοι» κατέκτησαν το πρωτάθλημα στο βόλεϊ ανδρών χωρίς κανείς να μπορεί να αμφισβητήσει την ανωτερότητά τους. Νωρίτερα είχαν κατακτήσει και το Κύπελλο, με το νταμπλ να έρχεται μετά από 41 ολόκληρα χρόνια.

Στο βόλεϊ γυναικών σε μια εκπληκτική σεζόν έφτασαν με περίπατο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και σε ευρωπαϊκό τελικό.

Στο σημαντικότερο ερασιτεχνικό άθλημα, το «τριφύλλι» σάρωσε. Και το πέτυχε με το δικό του τρόπο. Όχι επειδή ξαφνικά βρήκε έναν χορηγό που τα σπρώχνει ασταμάτητα για να διαλύσει τον ανταγωνισμό. Ούτε με την είσοδο κάποιου που φέρνει την εύνοια και τις αποφάσεις που βολεύουν τον σύλλογο. Αυτά είναι «προνόμια» άλλων. Εφήμερες επιτυχίες, καθώς η τεχνογνωσία δεν πληρώνεται και δεν αγοράζεται.

Τα πάντα ξεκινούν απ’ τη διοίκηση. Αυτή ορίζει το βήμα σε κάθε σωματείου. Ο Παναθηναϊκός έχει την τύχη να διαθέτει πρωτίστως Παναθηναϊκή διοίκηση. Η οποία εξυπηρετεί τις αρχές του συλλόγου, την κληρονομιά που άφησαν κολοσσοί στον Α.Ο. και φυσικά τα θέλω του κόσμου. Ο οποίος θέλει μαχητικό πνεύμα παντού στο σύλλογο.

Ο Βρανόπουλος – σε ρόλο… αιμοδότη - με την διοίκηση του Α.Ο. και φυσικά με όσους συνεισφέρουν στον Ερασιτέχνη, έχουν απέναντι καταστάσεις και αντιπάλους δύσκολους με μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Ο Ολυμπιακός που έχει τα έσοδα του Champions League από το ποδόσφαιρο σπρώχνει χρήμα, ο Πανιώνιος λεφτά με το τσουβάλι και μπράβο τους. Όλοι τους υποκλίθηκαν στον Παναθηναϊκό όμως. Σε άνδρες και γυναίκες δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή αμφισβήτηση. Είτε σε αγωνιστικό επίπεδο, είτε στη συμπεριφορά και τις αρχές της προσπάθειας αυτής.

Ο Πανταλέων, άνθρωπος που λατρεύει και είναι κομμάτι του συλλόγου, έκανε εκπληκτικές επιλογές αθλητών. Οι προπονητές (Ανδρεόπουλος και Κιαπίνι) με τη δουλειά τους δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης. Με τη συμπεριφορά τους, απέδειξαν πως είναι ακριβώς το κομμάτι που ταιριάζει στην εικόνα και στην ιστορία του κλαμπ.

Σταθερότητα και ηρεμία σε κάθε επίπεδο της δουλειάς. Χωρίς υπερβολές, χωρίς εκρήξεις… νεοπλουτισμού. Όμως με τις καλύτερες δυνατές επιλογές και κυρίως δουλεμένες με μεράκι και τεχνογνωσία. Γιατί πρωτίστως όλοι τους κοιτούν το συμφέρον του συλλόγου. Οι δυνατότητες του οποίου διαρκώς ανεβαίνουν και σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, οι διαφορές με τους αντιπάλους γίνονται ευδιάκριτες.

Την τελική επιτυχία πολλοί την περίμεναν. Άλλοι δεν την περίμεναν. Η άνεση και η διαφορά δυναμικής με τον ανταγωνισμό, είναι ακριβώς η σταθερότητα που προσφέρει στον Παναθηναϊκό μια Παναθηναϊκή διοίκηση και στελέχωση.