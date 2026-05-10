Την Πέμπτη στις 19:08 η στέψη του πρωταθλητή Παναθηναϊκού στον Τάφο του Ινδού!

Η γιορτή της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό στο βόλεϊ θα γίνει την Πέμπτη στον Τάφο του Ινδού.

Πρωταθλητής στη Novibet Volley League αναδείχτηκε ο Παναθηναϊκός μέσα στο Παλατάκι, κάνοντας το 3-1 στη σειρά με τον ΠΑΟΚ. Η απονομή όμως θα γίνει στον Τάφο του Ινδού. Όπως ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός ΑΟ, την Πέμπτη (14/5) στις 19:08, θα γίνει η στέψη του πρωταθλητή.

Αναλυτικά:

Η μεγάλη γιορτή της κατάκτησης του 28ου πρωταθλήματος για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ θα γίνει την Πέμπτη 14 Μαΐου.

Οι «λεβέντες με καρδιά» του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έγιναν back to back πρωταθλητές και θα γιορτάσουν την κατάκτηση του τροπαίου με τον κόσμο τους στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Οι πρωταθλητές Ελλάδας καλούν τους «αιώνια πιστούς» να το γιορτάσουν όλοι μαζί στο ιστορικότερο κλειστό της Ελλάδας.