Νίλσεν: «Για αυτό ζούμε όλη την χρονιά» (vid)

Όσα είπε ο Ράσμους Νίλσεν μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό.

Πρωταθλητής για δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, νικώντας με 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ, κατακτώντας το 5ο νταμπλ στην ιστορία του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ράσμους Νίλσεν μετά την αναμέτρηση:

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα, παλεύουμε όλη τη σεζόν για αυτό και αυτοί είναι οι αγώνες που μας αρέσουν να παίζουμε, για αυτό ζούμε. Ένιωθα πίεση, είναι ένας τελικός, πάντα νιώθουμε πίεση. Θα μπορούσε το δεύτερο σετ που χάσαμε να έχει αλλάξει το ματς, αλλά ήμασταν πολύ καλοί στην αντίδραση μας στο τρίτο σετ.

Τώρα είναι η ώρα να χαλαρώσουμε, να περάσουμε λίγο χρόνο με την οικογένεια μας, θα είναι ωραίο να ηρεμήσουμε. Έχω φανταστικούς συμπαίκτες, είμαστε επαγγελματίες, είμαστε περήφανοι για αυτό, παλεύουμε σε κάθε προπόνηση. Ο προπονητής μας κάνει φανταστική δουλειά, δεν μπορώ να πω οτιδήποτε αρνητικό»