Πρωτοψάλτης: «Ο κόσμος μάς έδωσε ψυχική ενέργεια για να πάρουμε τον τίτλο» (vid)

Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης μίλησε μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τον Παναθηναϊκό, αναφερόμενος στη δύσκολη διαδρομή της ομάδας του μέσα στη σεζόν, την πίεση των τελικών απέναντι στον ΠΑΟΚ αλλά και τη στήριξη του κόσμου των «πράσινων».

Παράλληλα, αφιέρωσε τον τίτλο στον κόσμο του συλλόγου, ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αρραβωνιαστικιά του για τη στήριξή της.

Οι δηλώσεις του Θανάση Πρωτοψάλτη:

«Δεν ήταν τόσο απλά, ξεκινήσαμε τη χρονιά με δύο χαμένους τίτλους (Super Cup και League Cup) και μόνο έτσι μπορούσαμε να επαναφέρουμε κι από χαμένη χρονιά να γίνει κερδισμένη χρονιά, κατακτώντας το Κύπελλο και το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε με αυτά από την αρχή και τα καταφέραμε σήμερα σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο και με ενέργεια από τον ΠΑΟΚ. Αυτή την φορά ήμασταν προετοιμασμένοι και ευτυχώς φέραμε το αποτέλεσμα. Άνετα δεν νιώσαμε μετά τη νίκη στο Μετς σε καμία περίπτωση. Η πίεση ήταν στον ΠΑΟΚ αλλά εμείς θέλαμε να τελειώσουμε σήμερα, για εμάς ο τελικός ήταν σήμερα. Η χρονιά τελειώνει καλά, με τον καλύτερο τρόπο, κατά τη διάρκεια της χρονιάς δεν αρέσαμε, δεν παίζαμε καλά, κερδίζαμε αλλά δεν μας άξιζε, σήμερα γράφουμε ότι ο πρωταθλητής και δεν μας νοιάζει κάτι άλλο εμάς. Εμείς οι αθλητές το αφιερώνουμε πάντα στον κόσμο μας γιατί κάνει πάντα "καμίνι" το Μετς και είναι αυτοί που μετά τον τρίτο τελικό μας δώσαν την δύναμη και τη ψυχική ενέργεια για να έρθουμε εδώ και εγώ προσωπικά στην αρραβωνιαστικιά μου γιατί είχα μία δύσκολη χρονιά κι ήταν δίπλα μου».