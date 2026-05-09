Τέταρτος τελικός και μάχη τίτλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Για τον τίτλο ο Παναθηναϊκός στην PAOK Sports Arena - Κυνηγάει την ισοφάριση στις νίκες ο Δικέφαλος του Βορρά

Μάχη τίτλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, σήμερα, Σάββατο 9/5 στις 17:30 στο PAOK Sports Arena μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Η αθηναϊκή ομάδα έχει το προβάδισμα στις νίκες με 2-1 και χρειάζεται άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. (4ος τελικός πλέι οφ Novibet Volley League, 9/5/26, 17:30, ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ).

Έπειτα από τον συγκλονιστικό τρίτο τελικό που ολοκληρώθηκε με 16-14 στο τάι μπρέικ, διατηρήθηκε η έδρα του Μετς και το αβαντάζ του Παναθηναϊκού κι έτσι ο ΠΑΟΚ στον τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της σεζόν 2025-26 θέλει να επαναφέρει τη σειρά στα ίσια και να δοκιμάσει την τύχη του σε πέμπτο παιχνίδι.

Μεγάλο ερωτηματικό είναι και πάλι η συμμετοχή των Κοβάσεβιτς, Τακουρίδη, ενώ στους οπαδούς του συλλόγου της Θεσσαλονίκης γίνεται κινητοποίηση ώστε το PAOK Sports Arena να είναι γεμάτο. Ο ΠΑΟΚ σε δύο εντός έδρας αγώνες με τον Παναθηναϊκό εφέτος έχει ισάριθμες νικες.