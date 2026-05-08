ΑΟ Θήρας: Με Σκουλικάρη και τη νέα σεζόν στον πάγκο

Η διοίκηση των νησιωτών δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στον έμπειρο Έλληνα τεχνικό, με στόχο η ομάδα να παρουσιαστεί δυνατή και ανταγωνιστική στο νέο πρωτάθλημα.
Η φετινή πορεία του ΑΟ Θήρας κρίθηκε θετική, καθώς η ομάδα είχε σταθερή παρουσία σε υψηλό επίπεδο και έφτασε μέχρι το Final-4 του Κυπέλλου.
Η ανακοίνωση της ομάδας:
«Η διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Θήρας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μανώλη Σκουλικάρη για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ευχόμαστε στον coach υγεία, δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο του, με στόχο μια δυνατή και ανταγωνιστική πορεία για την ομάδα μας στη νέα σεζόν.
Καλή επιτυχία!
Η Διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Θήρας».