Ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι της χρονιάς απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 και βρίσκεται πλέον μία ανάσα μακριά από το πρωτάθλημα!

Τι ματσάρα! Ο αποφασιστικός ΠΑΟΚ που δεν είχε ούτε σήμερα τον Κοβάσεβιτς έβγαλε ψυχή, ο Παναθηναϊκός όμως είχε Γιάντσουκ, Πρωτοψάλτη και δεν λύγισε στα δύσκολα παρά τη νέα απώλεια του Γκάσμαν και το τριφύλλι σε ματς που κρίθηκε σε μία κλωστή (3-2 σετ) θέλει μια νίκη για το νταμπλ!

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τις ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι (8-8, 13-13) και τον Παναθηναϊκό να παίρνει το πρώτο προβάδισμα με 17-13 μετά από μπλοκ του Γκάσμαν στον Κόλεφ. Οι πράσινοι πήραν ψυχολογία, ξέφυγαν με 23-19 από δύο σερί μπλοκ στον Κοκκινάκη και με 25-22 μετά από ασπρόμαυρο λάθος, έκαναν το 1-0 στην αναμέτρηση.

Το δεύτερο σετ είχε ανάλογη εκκίνηση, δηλαδή με τους μονομάχους να είναι μαζί (9-9) και τον ΠΑΟΚ να παίρνει το πάνω χέρι με 9-11 και 12-14 από μπλοκ των Κόλεφ και Τζέντρικ. Με τον Ερνάντεζ να τελειώνει δύσκολες κόντρα μπάλες ο Δικέφαλος πήγε στο 15-19 όμως ο Παναθηναϊκός με ηγέτη τον Πρωτοψάλτη των δύο μπλοκ, προσπέρασε με 5-0 σερί για το 20-19. Οι ασπρόμαυροι επανήλθαν, είχαν άσσο από τον Ερνάντεζ και μεγάλο μπλοκ του Τζέντρικ για το 21-23 και με 21-25 μετά από λάθος των γηπεδούχων ισοφάρισαν σε 1-1.

Στο τρίτο σετ και με πρώτο χρόνο του Τζέντρικ ο ΠΑΟΚ βρέθηκε μπροστά με 2-5 ωστόσο το σύνολο του Ανδρεόπουλου με μπλοκ του Βουλκίδη προσπέρασε με 11-9. Μετά το ισόπαλο 17-17, ο Δικέφαλος έτρεξε ένα σερί (0-3) με μπλοκ του Κόλεφ για το 17-20 και παρά το γεγονός πως οι πράσινοι πλησίασαν εκ νέου με 20-21, ο Ερνάντεζ ανέλαβε δράση, έδωσε δύο σετ μπολ (22-24) και 22-25 από τον Κοκκινάκη οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 1-2.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε αποφασισμένος για την ισοφάριση και να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, βρέθηκε μπροστά με 4-1 και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ προσπέρασε με 4-5 με τον Ερνάντεζ, ο Γιάντσουκ με τρεις άσσους έκανε το 9-5 ενώ ο Πρωτοψάλτης με τον ίδιο τρόπο το 14-8. Βλέποντας το σετ να χάνεται, ο Βαλάντης Μαμάης απέσυρε για ξεκούραση τους Ερνάντεζ και Τόρες, με τους γηπεδούχους να φτάνουν εύκολα στο 20-14 με τον Βουλκίδη και με 25-18 δια χειρός Γιάντσουκ ήρθε το 2-2, με το ντέρμπι να οδηγείται στην... ρώσικη ρουλέτα.

Στο τέταρτο σετ ο ΠΑΟΚ με τον Τόρες βρέθηκε μπροστά με 3-6 και 5-7 όμως ο Παναθηναϊκός με τρεις άσσους (1 Γιάντσουκ, 2 Κασαμπαλή) προσπέρασε με 9-7 σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Με μπλοκ του Κόλεφ στον Πρωτοψάλτη ο Δικέφαλος ισοφάρισε σε 10-10, όμως οι πράσινοι απαντώντας με τον ίδιο τρόπο με τον Πρωτοψάλτη πάνω στον Ερνάντεζ, έκαναν το 12-10.

Με μπλοκ του Κόλεφ στον Γιάντσουκ οι ασπρόμαυροι ισοφάρισαν σε 13-13, όμως οι πράσινοι με λάθος του Κόλεφ στο σερβίς και νικητήρια μάχη του Σπίριτο με τον Τόρες πάνω στο φιλέ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 15-13 και βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου.

Τα σετ: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 15-13