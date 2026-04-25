Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου πανηγύρισε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη στο Ζηρίνειο, επικρατώντας με 3-2 της Κηφισιάς, αποτέλεσμα που του εξασφάλισε την παραμονή στη Novibet Volley League.

Σε ένα ματς με συνεχείς ανατροπές, η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου έδειξε χαρακτήρα, καθώς βρέθηκε δύο φορές πίσω στα σετ, αλλά κατάφερε να επιστρέψει και να πάρει τη νίκη στο τάι μπρέικ. Οι παίκτες του Κώστα Χριστοφιδέλη διαχειρίστηκαν καλύτερα τα κρίσιμα σημεία και έφτασαν σε ένα αποτέλεσμα μεγάλης σημασίας.

Με αυτό το «διπλό», ο Φλοίσβος ολοκλήρωσε τα play out στην 9η θέση με 21 βαθμούς, παραμένοντας στην κατηγορία. Αντίθετα, ο Φοίνικας Σύρου υποχώρησε στη 10η θέση με 20 βαθμούς και οδηγείται σε αγώνες μπαράζ για τη σωτηρία, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, τρίτο της Pre League. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει στην έδρα του Ηρακλή και οι επόμενοι δύο αγώνες στη Σύρο.

Η Κηφισιά, που είχε ήδη εξασφαλίσει την παραμονή της πριν την αναμέτρηση, ολοκλήρωσε τη σεζόν στην 8η θέση με 23 βαθμούς, χωρίς να επηρεαστεί βαθμολογικά από το αποτέλεσμα.

Ο αγώνας κρίθηκε στις λεπτομέρειες με τον Φλοίσβο να έχει μεγάλη ισχύ στην επίθεση με 58% αποτελεσματικότητα, έναντι 54% της Κηφισιάς ενώ σημείωσε και 14 άσσους εκ των οποίων οι 9 του σούπερ Κώστα Καπετανίδη ο οποίος αναδείχτηκε και MVP του αγώνα. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Ηρακλή Παπαδόπουλο που στο 15-15 πήρε τη θέση του Βουτσίσεβιτς και έκανε εξαιρετική εμφάνιση.

Από την Κηφισιά επιθετικά ο Μπάνοφ έκανε τη διαφορά με 27 πόντους ενώ Ρανγκέλ και Μπόρις ξεχώρισαν στο μπλοκ.

Διαιτητές: Βουδούρης, Μάλφας. Παρατηρητής: Ονόπας. Επόπτες: Νικολάου, Τσεκούρας. Γραμματεία: Καπουράνη

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 15-16, 21-20, 25-23

2ο σετ: 7-8, 14-16, 15-21, 16-25

3ο σετ: 8-6, 16-15, 21-18, 25-23

4ο σετ: 5-8, 12-16, 14-21, 16-25

5ο σετ: 5-4, 8-10, 10-12, 14-16

*Οι πόντοι του Α.Ο.Π.Κηφισιάς προήλθαν: 7 άσσοι, 54 επιθέσεις (50% αποτελεσματικότητα), 11 μπλοκ, 24 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου οι πόντοι προήλθαν: 14 άσσοι, 58 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 8 μπλοκ, 32 λάθη αντιπάλων.

Tα σετ: 2-3 (25-23, 16-25, 25-23, 16-25, 14-16) σε 126΄

Α.Ο.Π.ΚΗΦΙΣΙΑΣ (Νίκος Ζαλμάς): Μπάνοφ 27π. (24/39επ., 3 άσσοι), Σπιριούνης 9 (7/19επ., 2 άσσοι, 42%υπ., 19%αρ.), Στάνκοφ 6 (4/7επ., 2 μπλοκ), Ρανγκέλ 11 (6/10επ., 4 μπλοκ), Φράγκος 6 (4/14επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 29%υπ., 7%αρ.), Μπόρις 7 (3/7επ., 4 μπλοκ) / Φωλιάς (λ. – 53%υπ., 26%αρ.), Αχιλλεόπουλος (λ), Τζάρας, Μπαρντακτζιάν, Κονίδης 6 (6/12επ., 24%υπ., 24%αρ.).

Α.Ο.ΦΛΟΙΣΒΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ MEMBERS PARON (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 5π. (3/4επ., 2 μπλοκ), Βαν Γκάρντερεν 13 (9/29επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ, 40%υπ., 11%αρ.), Βουτσιτσεβιτς 2 (2/9επ.), Καπετανίδης 26 (16/28επ., 9 άσσοι, 1 μπλοκ, 50%υπ., 14%αρ.), Αρμενάκης 7 (4/7επ., 3 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 7 (4/5επ., 3 άσσοι) / Σωνάκης (λ. – 55%υπ., 41%αρ.), Μελλές, Παπαδόπουλος Ηρακλής 20 (20/29επ.).