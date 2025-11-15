Ματσάρα από την Ούτερμπακ και άνετο τρίποντο της Θέτιδα Βούλας κόντρα στον Άρη

Με την Ολίβια Ούτερμπακ να σταματάει στους 22 πόντους και άξιες συμπαραστάτριες τις Άγκνες Πάλαγκ και Ασημίνα Νικολογιάννη, η Θέτιδα επικράτησε με 3-0 σετ του Άρη στο κλειστό της Βούλας.

Είναι η δεύτερη φετινή νίκη και μάλιστα συνεχόμενη για την ομάδα του Γιάννη Νικολάκη που πανηγύρισε το πρώτο της φετινό τρίποντο. Ο Άρης παρέμεινε η μοναδική ομάδα χωρίς σετ στο πρωτάθλημα, ενώ είχε βρεθεί κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ.

Στο ξεκίνημα του αγώνα με δύο επιθέσεις της Νικολογιάννη και έναν άσσο της Ούτερμπακ η Θέτιδα ξέφυγε με 10-4. Η Αμερικανίδα διαγώνια ανέβασε τη διαφορά στο +7 (17-10), όμως από εκείνο το σημείο και μετά ο Άρης έκανε την αντεπίθεσή του. Με σέρβερ την Ζαντορονάι οι κιτρινόμαυρες έτρεξαν σερί 9-0 για να πάρουν προβάδισμα με 17-19. Οι φιλοξενούμενες ήταν μπροστά μέχρι το 21-22 αλλά δύο λάθη της Ζαντορονάι, μία επιθέση της Νικολογιάννη και ένα μπλοκ της Φερέιρα έκαναν το 25-22.

Στο δεύτερο σετ η Θέτιδα πήρε από νωρίς προβάδισμα, έφτασε δύο φορές σε νταμπλ σκορ (12-6, 16-8) για να γίνει το 2-0 με 25-16 μετά από επίθεση της Κλαρκ.

Στο τρίτο σετ τρεις συνεχόμενοι άσσοι της Ούτερμπακ έφεραν το +7 για τη Θέτιδα (10-3), αλλά ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των γηπεδούχων και με σέρβερ την Πλακιά έφερε το σετ σε ισορροπία (13-13). Η ομάδα της Βούλας δεν έχασε όμως το προβάδισμα, το 18-17 έγινε 23-17 με άσσο της Γαροφαλάκη, για να τελειώσει τον αγώνα η Βλαχάκη με μπλοκ για το 25-21.

Διαιτητές: Γεωργάκη, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Μαυρικίδης, Επόπτες: Δημόπουλος, Μαστοράκη, Γραμματεία: Χαρίτου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-9, 19-21, 25-22

2ο σετ: 8-5, 16-8, 21-14, 25-16

3ο σετ: 8-3, 16-15, 21-17, 25-21

*Οι πόντοι της Θέτιδας προήλθαν από 9 άσσους, 48 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων και του Άρη προήλθαν από 5 άσσους, 27 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-16, 25-21) σε 82'

Α.Σ.Π. ΘΕΤΙΣ (Γιάννης Νικολάκης): Φερέιρα 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Κλαρκ 4 (3/10 επ., 1 μπλοκ), Ούτερμπακ 22 (16/33 επ., 5 άσσοι, 1 μπλοκ), Πάλαγκ 15 (14/27 επ., 1 άσσος, 60% υπ. - 40% άριστες), Ματσαρόκη 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Νικολογιάννη 11 (9/26 επ., 2 άσσοι, 45% υπ. - 14% άριστες) / Μανιατογιάννη (λ, 55% υπ. - 36% άριστες), Βλαχάκη 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ, 22% υπ. - 11% άριστες), Γαροφαλάκη 1 (1 άσσος), Κυπαρίσση.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς, Πλακιά 5 (2/8 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Μερτέκη 9 (7/22 επ., 2 μπλοκ, 67% υπ. - 33% άριστες), Ράιλιτς 6 (3/14 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 46% υπ. - 33% άριστες), Νίλσον 1 (1 άσσος), Ζαντορονάι 17 (15/41 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 54% υπ. - 17% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ, 20% υπ. - 20% άριστες), Τόλιου, Γζουντέλλη, Λαμπριανίδου.