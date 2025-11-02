Ο Παναθηναϊκός που φτιάχτηκε φέτος δεν… έβλεπε τον Ολυμπιακό στο Ρέντη, δεν τον άφησε να πάρει ανάσα και τον κέρδισε σε τρία σετ (3-0) χωρίς να κινδυνεύσει στιγμή. Όργια από Γιάντσουκ, Νίλσεν.

Παναθηναϊκός με αύρα πρωταθλητή, έπαιξε σπουδαίο βόλεϊ και κυριάρχησε κόντρα στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με 3-0 σετ στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», για την 2η αγωνιστική της Volley League.

Καλύτερος στο ξεκίνημα ο Παναθηναϊκός, με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο να έχει σερί πόντους, βοηθώντας τους «πράσινους» να πάνε στο +3 (10-13). Ο άσος του Γκάσμαν ανέβασε την διαφορά στους 5 (17-22), οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν 3-0 σερί (20-22). Το σερβίς του Νεντέλκοβιτς πέρασε άουτ και οι φιλοξενούμενοι πήραν το σετ με 22-25.

Ξανά ανώτερος ήταν στην αρχή και του δεύτερου σετ ο Παναθηναϊκός, ξεκινώντας με προβάδισμα 1-4, ο Ατανασίγιεβιτς πέτυχε 2 αναπάντητους άσους και ισοφάρισε σε 4-4, όμως το «τριφύλλι» με πόντο του Σπίριτο και λάθος σερβίς του Νεντέλκοβιτς, ανέκτησε διαφορά τριών πόντων (6-9). Ο Γιάντσουκ με φοβερά σερβίς, δυσκόλεψε αρκετά την άμυνα των γηπεδούχων και οι «πράσινοι» ανέβασαν το υπέρ τους σκορ στους 7 (11-18), ο Νίλσεν έκανε το 16-24 με εξαιρετικό μπλοκ και με ευκολία ο Παναθηναϊκός πήρε το σετ με 17-25.

Κυρίαρχος και στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός, με άσο του Γιάντσουκ έκανε το 3-5, με 2 σερί πόντους και νέο άσο από τον Ουκρανό ακραίο ο οποίος ήταν σε τρομερή κατάσταση έγινε το 11-15 και παρότι ο Ολυμπιακός μείωσε στον ένα (15-16), δεν πτοήθηκαν οι πρωταθλητές Ελλάδος, με μπλοκ ο Βουλκίδης ανέβασε εκ νέου την διαφορά στο +5 (16-21). Ύστερα η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο προβάδισμα που είχε, παίρνοντας το τρίτο σετ (21-25) και μια σπουδαία νίκη στο ντέρμπι με 0-3 σετ στην έδρα του «αιώνιου» αντιπάλου».

Διαιτητές: Μυλωνάκης, Κυριοπούλου, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Παρατηρητής αγώνα: Καλπακτσόγλου, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργουλέας, Επόπτες: Καπότης, Τσεκούρας, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 13-16, 17-21, 22-25



2ο σετ: 6-8, 11-16, 15-21, 17-25



3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 21-25



*Οι πόντοι του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ προήλθαν: 6 άσσοι, 29 επιθέσεις (48%), 4 μπλοκ, 21 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν: 9 άσσοι, 44 επιθέσεις (59%), 5 μπλοκ, 17 λάθη αντιπάλων.



Τα σετ: 0-3 (22-25, 17-25, 21-25) σε 82΄.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Αντρέα Γκαρτίνι): Πέρριν 12π. (10/15επ., 2 άσσοι, 29%υπ., 24%αρ.), Ατανασίγιεβιτς 13 (10/21επ., 3 άσσοι), Δαλακούρας 6 (5/13επ., 11%υπ., 5%αρ.), Καβάνα 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Τζούριτς 1 (1 μπλοκ), Νεντέλκοβιτς 3 (3/6επ.) / Τζιάβρας (λ. - 8%υπ.), Λινάρδος, Καπετανίδης, Χασμπάλα, Πιτακούδης 2 (1/1επ., 1 μπλοκ).



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10. (6/6επ., 3 μπλοκ, 1 άσσος), Γιάντσουκ 16 (12/14επ., 4 άσσοι, 48%υπ., 44%αρ.), Νίλσεν 14 (13/22επ., 1 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 12 (10/21επ., 2 άσσοι, 47%υπ., 40%αρ.), Σπίριτο 2 (2 άσσοι) / Χανδρινός (λ. – 50%υπ., 30%αρ.), Κασαμπαλής, Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης.