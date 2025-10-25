Μεγάλη πρώτη νίκη για τον Ηλυσιακό – «Λύγισε» την ΑΕΚ στο τάι μπρέικ

Ο Ηλυσιακός πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Volley League Γυναικών, επικρατώντας της ΑΕΚ με 3-2 σετ σε ένα τρομερό ματς.

Η ομάδα του Αντώνη Παπαδόπουλου μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και κατέκτησε εύκολα το πρώτο σετ με 25-17, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της ΑΕΚ. Η Ένωση, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο σετ και ισοφαρίζοντας σε 1-1 (21-25).

Στο τρίτο σετ η ΑΕΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με τη Ντιούφ σε εξαιρετική μέρα, φτάνοντας εύκολα στο 2-1 (15-25) και δείχνοντας πως έχει βρει ρυθμό. Ο Ηλυσιακός, όμως, δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Με εξαιρετικό σέρβις της Κάντγουορθ και δυναμικό παιχνίδι στο φιλέ, πήρε το τέταρτο σετ με 25-21 και οδήγησε το ματς στο τάι μπρέικ.

Εκεί, το παιχνίδι εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, αλλά ο Ηλυσιακός έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία στο φινάλε. Με άσο της Στόκμαν, καθοριστικές επιθέσεις της Αγγελοπούλου και μπλοκ της Κίλιτς, οι γηπεδούχες πήραν το πέμπτο σετ με 15-12, κατακτώντας μια τεράστια νίκη.

Τα σετ: 3-2 (25-17, 21-25, 15-25, 25-21, 15-12)