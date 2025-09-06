Τουρκία - Ιταλία στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου στην Ταϊλάνδη (vids)

Τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών ολοκληρώθηκαν στη Μπανγκόκ. Η Τουρκία προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό, ενώ η Ιταλία κέρδισε τη Βραζιλία στο τάι μπρέικ.

Η Τουρκία έγραψε ιστορία στην Ταϊλάνδη, καθώς η ομάδα του Ντανιέλε Σανταρέλι εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κατακτώντας παράλληλα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Μετά το αρχικό σοκ από το χαμένο πρώτο σετ, οι Τουρκάλες αντέδρασαν, ανέβασαν στροφές σε μπλοκ και υποδοχή και νίκησαν την Ιαπωνία με 3-1 σετ, σε μια αναμέτρηση που κορυφώθηκε με την ανατροπή του τέταρτου σετ από το 21-24 στο τελικό 27-25.

Κορυφαία των νικητριών ήταν η -κουβανικής καταγωγής- Μελίσα Βάργκας με 28 πόντους.

Στον άλλο ημιτελικό, η Ιταλία χρειάστηκε το τάι μπρέικ για να κάμψει τη Βραζιλία. Σε έναν αγώνα - διαφήμιση για το βόλεϊ, οι «Ατζούρι» ανέτρεψαν το εις βάρος τους 2-1 και πήραν τη νίκη με 3-2 σετ. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Ιταλία κατάφερε να λυγίσει τη «σελεσάο» και θα διεκδικήσει την Κυριακή το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο της.

Η Εκκατερίνα Αντρόποβα αποδείχθηκε καθοριστική για την Ιταλία, μπαίνοντας ως αλλαγή και τελειώνοντας το ματς με 28 πόντους. Σπουδαία και η Μίριαμ Σύλλα με 21, ενώ η Πάολα Έγκονού πρόσθεσε 11 στο τάι μπρέικ. Για τη Βραζιλία, η Γκάμπι Γκιμαράες ήταν πρώτη σκόρερ με 29 πόντους, με τη Ροζαμαρία Μοντιμπέλερ να ακολουθεί με 20.

Έτσι, ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί ανάμεσα σε Τουρκία και Ιταλία, με την Ιαπωνία και τη Βραζιλία να αναμετρώνται για το χάλκινο μετάλλιο.

Πανόραμα Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών 2025

Προημιτελικά

Ολλανδία - Ιαπωνία: 2-3 (25-20, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15)

Ιταλία - Πολωνία: 3-0 (25-17, 25-21, 25-18)

Βραζιλία - Γαλλία: 3-0 (27-25, 33-31, 25-19)

ΗΠΑ - Τουρκία: 1-3 (14-25, 25-22, 14-25, 23-25)

Ημιτελικά

Ιαπωνία - Τουρκία: 1-3 (25-16, 17-25, 18-25, 25-27)

Ιταλία - Βραζιλία 3-2 (22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13)

Τελικοί (Κυριακή 7/9)