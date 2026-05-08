Αλλαγές στη F1 για να γίνει πιο γρήγορη η Honda!

Η FIA έδωσε το πράσινο φως σε αλλαγές στους κανονισμούς των κινητήρων της Formula 1, με βασικό στόχο να ανοίξει ένα παράθυρο επιπλέον εξέλιξης για τη Honda εντός του 2026.

Η ιαπωνική εταιρεία, που συνεργάζεται με την Aston Martin στη νέα εποχή των μονάδων ισχύος, φαίνεται πως έχει μείνει πίσω στην εξέλιξη του project της. Για τον λόγο αυτό, η FIA και οι κατασκευαστές κινητήρων συζήτησαν την ενεργοποίηση και την ενίσχυση του μηχανισμού ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), ο οποίος έχει ενσωματωθεί στους κανονισμούς του 2026 για να λειτουργεί ως σύστημα «διόρθωσης» όταν κάποιος κατασκευαστής βρίσκεται σημαντικά πίσω σε απόδοση.

Η λογική πίσω από την απόφαση είναι η εξής: η Formula 1 δεν θέλει έναν μεγάλο κατασκευαστή να μπαίνει στη νέα εποχή καταδικασμένος να κυνηγά από πολύ μακριά. Ακόμη και οι αντίπαλοι της Honda δεν εμφανίστηκαν αρνητικοί στην ιδέα, αναγνωρίζοντας ότι η παρουσία ενός μεγάλου παίκτη στο πίσω μέρος του grid δεν βοηθά ούτε το πρωτάθλημα ούτε την εικόνα της F1.

Η διαδικασία, πάντως, δεν πέρασε χωρίς προβληματισμό. Στο Grand Prix του Μαϊάμι η σχετική ψηφοφορία ανεστάλη προσωρινά, προκειμένου η FIA να επανεξετάσει τις λεπτομέρειες και να βεβαιωθεί ότι η επιπλέον βοήθεια δεν θα μετατραπεί σε «τούρμπο» πλεονέκτημα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει κάποιον από την ουρά στην κορυφή.

Μετά την αξιολόγηση, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της FIA ενέκρινε τις αλλαγές, οι οποίες προβλέπουν αυξημένα περιθώρια εξέλιξης και δαπανών για κατασκευαστές που βρίσκονται περισσότερο από 10% πίσω από τον κινητήρα αναφοράς.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο επιπλέον ποσό δαπανών μέσα στο πλαίσιο του cost cap αυξάνεται στα 11 εκατομμύρια δολάρια για όσους έχουν απόκλιση άνω του 10%. Μέχρι τώρα, το όριο ήταν 8 εκατομμύρια δολάρια για κατασκευαστές που βρίσκονταν περισσότερο από 8% πίσω.

Παράλληλα, προστίθεται και ένα εφάπαξ επιπλέον κονδύλι 8 εκατομμυρίων δολαρίων για την εξέλιξη του 2026, ενώ αυξάνεται και ο διαθέσιμος χρόνος δοκιμών στους πάγκους εξέλιξης κινητήρων. Το προηγούμενο επιπλέον όριο των 190 ωρών ανεβαίνει πλέον στις 230 ώρες για όσους κατασκευαστές έχουν διαφορά μεγαλύτερη του 10%.