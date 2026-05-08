Lexus TZ: Ηλεκτρικό «τέρας» έξι θέσεων και 407 ίππων (pics)

Η Lexus αποκάλυψε σε παγκόσμια πρεμιέρα το νέο TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό premium SUV έξι θέσεων, το οποίο έρχεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για τη μάρκα στην κατηγορία των μεγάλων ηλεκτρικών SUV.

Το νέο μοντέλο ενσωματώνει το όραμα «Discover» της Lexus και τη φιλοσοφία «imitate no one», έχοντας σχεδιαστεί γύρω από την ιδέα του Driving Lounge. Με άλλα λόγια, η Lexus θέλησε να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που δεν λειτουργεί απλώς ως μέσο μετακίνησης, αλλά ως ένας ήρεμος, πολυτελής και τεχνολογικά εξελιγμένος χώρος ταξιδιού για έξι επιβάτες.

Το TZ αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά το 2027.

Εσωτερικό με λογική σαλονιού

Στην καμπίνα του TZ, η Lexus δίνει έμφαση στην άνεση, την ησυχία και τη φιλοξενία, αξιοποιώντας τις αρχές Omotenashi και Takumi. Το μεγάλο μεταξόνιο των 3.050 mm, η τοποθέτηση της μπαταρίας κάτω από το δάπεδο και η διάταξη της ανάρτησης επέτρεψαν τη δημιουργία ενός ευρύχωρου εσωτερικού με τρεις σειρές καθισμάτων.

Η δεύτερη σειρά διαθέτει ατομικά καθίσματα τύπου captain, ενώ η τρίτη σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση ακόμη και σε ψηλούς ενήλικες. Η απουσία ρεζερβουάρ καυσίμου επέτρεψε χαμηλότερη τοποθέτηση των πίσω καθισμάτων, βελτιώνοντας τον χώρο για κεφάλι και πόδια.

Τα καθίσματα της πρώτης και δεύτερης σειράς διαθέτουν θέρμανση και εξαερισμό, ενώ θέρμανση προσφέρεται και στην τρίτη σειρά, στοιχείο σπάνιο για SUV έξι ή επτά θέσεων. Διατίθενται επίσης αναδιπλούμενα υποπόδια για την πρώτη και δεύτερη σειρά, καθώς και θερμαντικά στοιχεία για τα γόνατα και τα κάτω άκρα οδηγού και συνοδηγού.

Η πανοραμική οροφή είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο Lexus και εκτείνεται πάνω από όλες τις σειρές καθισμάτων.

Τεχνολογία, ησυχία και πολυτέλεια

Η καμπίνα ακολουθεί μινιμαλιστική λογική, με λεπτό πίνακα οργάνων και τη νέα τεχνολογία Responsive Hidden Switch. Τα εικονίδια των λειτουργιών φωτίζονται όταν πλησιάζει το χέρι του οδηγού ή του συνοδηγού, ενώ οι διακόπτες παραμένουν ενσωματωμένοι σε ενιαία επιφάνεια και προσφέρουν απτική ανάδραση.

Οι πόρτες διαθέτουν σύστημα easy-closing, ενώ τα πάνελ τους φέρουν νέες επενδύσεις πολλαπλών στρωμάτων από μπαμπού. Την ηχητική εμπειρία αναλαμβάνει, προαιρετικά, σύστημα Mark Levinson 21 ηχείων, με 3D soundstage και ειδική λειτουργία για εστίαση του ήχου στο πίσω μέρος της καμπίνας.

Η Lexus υποστηρίζει ότι το TZ είναι το πιο ήσυχο SUV της. Για να το πετύχει, έχει χρησιμοποιήσει ηχοαπορροφητικά και μονωτικά υλικά, παχύτερα κρύσταλλα, επιπλέον κάλυμμα κινητήρα και νέο αεροδυναμικό σχεδιασμό στους εξωτερικούς καθρέπτες.

Διαστάσεις και πρακτικότητα

Το νέο Lexus TZ έχει μήκος 5.100 mm, πλάτος 1.990 mm, ύψος 1.705 mm και μεταξόνιο 3.050 mm. Για σύγκριση, το Lexus RX έχει μήκος 4.890 mm και μεταξόνιο 2.850 mm.

Με την τρίτη σειρά σε χρήση, ο χώρος αποσκευών μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις βαλίτσες των 55 λίτρων ή δύο των 92 λίτρων. Με αναδιπλωμένα καθίσματα, η χωρητικότητα φτάνει έως τα 2.017 λίτρα.

Εξωτερική σχεδίαση με αεροδυναμική στόχευση

Η εξωτερική εικόνα του TZ ακολουθεί τη φιλοσοφία Provocative Simplicity, με πιο εκλεπτυσμένη και λιγότερο επιθετική προσέγγιση σε σχέση με τα παραδοσιακά SUV.

Το αμάξωμα έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην αεροδυναμική απόδοση, με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,27, σημαντικό νούμερο για SUV αυτού του μεγέθους. Οι τροχοί θα είναι 20 ή 22 ιντσών, ανάλογα με την έκδοση, ενώ οι χειρολαβές είναι ημι-ενσωματωμένες.

Στο εμπρός μέρος, η Lexus εξελίσσει τη spindle ταυτότητά της σε πιο καθαρή μορφή, ενώ τα νέα φωτιστικά σώματα twin-L δίνουν ξεχωριστή φωτεινή υπογραφή. Στο πίσω μέρος, τα φώτα σε σχήμα L, η τρισδιάστατη σχεδίαση της πόρτας και τα φαρδιά φτερά ενισχύουν την αναγνωρίσιμη εικόνα του μοντέλου.

Στις χρωματικές επιλογές θα υπάρχει και το νέο Sonic Tellus, ένα χακί πράσινο εμπνευσμένο από τη λατινική λέξη για τη γη.

Ψηφιακό περιβάλλον και συνδεσιμότητα

Το TZ βασίζεται στη νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene της Lexus, η οποία υποστηρίζει αναβαθμισμένες λειτουργίες για το σύστημα πολυμέσων Lexus Connect.

Η κεντρική οθόνη είναι 14 ιντσών, ενώ η οθόνη πολλαπλών πληροφοριών έχει διαγώνιο 12,3 ιντσών. Το σύστημα μπορεί να προβάλλει πλήρη χάρτη πλοήγησης στον πίνακα οργάνων, ώστε ο οδηγός να μην αποσπά την προσοχή του από τον δρόμο.

Μέσω της εφαρμογής Lexus Link+, ο ιδιοκτήτης θα έχει πρόσβαση σε συνδεδεμένες υπηρεσίες, λειτουργίες πλοήγησης, ενημερώσεις λογισμικού over-the-air, απομακρυσμένο κλείδωμα και ξεκλείδωμα, χειρισμό κλιματισμού και πληροφορίες φόρτισης.

Διαθέσιμο θα είναι και το Smart Digital Key+, ενσωματωμένο στο ψηφιακό πορτοφόλι smartphone ή smartwatch, με δυνατότητα διαμοιρασμού σε έως έξι επιπλέον χρήστες.

Οδήγηση και τεχνολογία πλαισίου

Η Lexus αναφέρει ότι το TZ εξελίχθηκε με βάση την οδηγική υπογραφή Lexus Driving Signature, με στόχο την αίσθηση ελέγχου, αυτοπεποίθησης και άνεσης. Η εξέλιξη έγινε και στο τεχνικό κέντρο της Lexus στο Shimoyama της Ιαπωνίας.

Η ανάρτηση αποτελείται από γόνατα MacPherson εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Προαιρετικά, το TZ μπορεί να εξοπλιστεί με Dynamic Rear Steering, που επιτρέπει στους πίσω τροχούς να στρέφονται έως 4 μοίρες. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής είναι 5,4 μέτρα με DRS και 5,8 μέτρα χωρίς DRS.

Το νέο Comfort mode συνδυάζει το Dynamic Rear Steering, την κατανομή πέδησης και την τετρακίνηση DIRECT4, με στόχο πιο ομαλή διαδρομή για τους πίσω επιβάτες.

Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης

Το Lexus TZ χρησιμοποιεί δύο ηλεκτρικές μονάδες eAxles, μία εμπρός και μία πίσω. Κάθε ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 167 kW / 227 hp και 268,6 Nm ροπής.

Η συνολική ισχύς του συστήματος φτάνει τα 300 kW / 407,8 hp, με την τετρακίνηση DIRECT4 να κατανέμει αυτόματα τη ροπή ανάμεσα στους δύο άξονες. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,4 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου έχει χωρητικότητα 95,82 kWh και προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 530 χλμ.. Η φόρτιση DC έως 150 kW από 10% έως 80% αναμένεται να διαρκεί περίπου 35 λεπτά, ενώ ο ενσωματωμένος φορτιστής AC είναι 22 kW.

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει Range mode, το οποίο περιορίζει την ισχύ και την ταχύτητα για μεγαλύτερη αυτονομία.

Interactive Manual Drive

Το TZ διαθέτει επίσης Interactive Manual Drive, τεχνολογία που προσομοιώνει την αίσθηση χειροκίνητου κιβωτίου σε ηλεκτρικό όχημα. Το σύστημα χρησιμοποιεί εικονικό κιβώτιο οκτώ σχέσεων, με επιλογή μέσω paddles στο τιμόνι, ένδειξη στροφόμετρου και ηχητική ανάδραση που παραπέμπει σε κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ασφάλεια και υποβοήθηση οδηγού

Το TZ εξοπλίζεται με την πιο πρόσφατη έκδοση του Lexus Safety System+. Το αναβαθμισμένο Pre-Collision System μπορεί να αναγνωρίζει περισσότερους κινδύνους μπροστά από το όχημα και σε διασταυρώσεις.

Το Dynamic Radar Cruise Control διαθέτει νέα λειτουργία Eco Run, η οποία αξιολογεί το προπορευόμενο όχημα ως προς την επίδρασή του στην αεροδυναμική απόδοση του TZ. Παράλληλα, το Map Connected Drive αξιοποιεί δεδομένα χαρτών για πιο ομαλό φρενάρισμα και επιτάχυνση σε διασταυρώσεις, STOP, στροφές και διόδια.

Αναβαθμισμένο είναι και το Lane Change Assist, με ταχύτερες και πιο ομαλές αλλαγές λωρίδας και λειτουργία σε μεγαλύτερο εύρος ταχυτήτων.

Προσωρινές τεχνικές προδιαγραφές

Στοιχείο Τιμή Μήκος 5.100 mm Πλάτος 1.990 mm Ύψος 1.705 mm Μεταξόνιο 3.050 mm Χώρος αποσκευών VDA 290 - 2.017 lt Βάρος 2.630 kg Ικανότητα ρυμούλκησης με φρένο 1.500 kg Ελαστικά 255/45R22 ή 255/55R20 Ελάχιστη ακτίνα στροφής 5,4 m με DRS / 5,8 m χωρίς DRS Μετάδοση DIRECT4 all-wheel drive Μέγιστη ισχύς συστήματος 300 kW / 407,8 hp Εμπρός ηλεκτροκινητήρας 167 kW / 227 hp Ροπή εμπρός ηλεκτροκινητήρα 268,6 Nm Πίσω ηλεκτροκινητήρας 167 kW / 227 hp Ροπή πίσω ηλεκτροκινητήρα 268,6 Nm 0-100 χλμ./ώρα 5,4 δλ. Χωρητικότητα μπαταρίας 95,82 kWh Φόρτιση DC 150 kW 10-80% περίπου 35 λεπτά Αυτονομία έως 530 χλμ.

Τα στοιχεία αφορούν πρωτότυπο όχημα και παραμένουν προσωρινά