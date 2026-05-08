Η Volkswagen ανεβάζει την εγγύηση στα 10 χρόνια με το νέο πρόγραμμα JOY

Με κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., το νέο πρόγραμμα Volkswagen JOY ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρόταση αξίας της μάρκας, προσφέροντας ξεγνοιασιά στους νέους πελάτες επιβατικών Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων.

Η Volkswagen δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την αντοχή των αυτοκινήτων της, παρουσιάζοντας στην ελληνική αγορά το νέο πρόγραμμα εγγύησης Volkswagen JOY. Με δυνατότητα κάλυψης έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., το νέο πρόγραμμα ενισχύει ουσιαστικά την αξία κάθε νέου Volkswagen και προσφέρει στους πελάτες ένα κορυφαίο επίπεδο σιγουριάς για περισσότερα χρόνια.

To Volkswagen JOY αφορά όλα τα νέα επιβατικά Volkswagen και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, χωρίς εξαιρέσεις μοντέλων, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Παράλληλα, ισχύει αναδρομικά και για όσα οχήματα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το όφελος για τους πελάτες που έχουν ήδη επιλέξει πρόσφατα ένα νέο Volkswagen.

Αυτή είναι και η ουσία του Volkswagen JOY: η Volkswagen στέκεται με αυτοπεποίθηση πίσω από τα αυτοκίνητά της, επιβεβαιώνοντας ότι η αξιοπιστία δεν είναι μια υπόσχεση της στιγμής, αλλά μια διαρκής σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στη μάρκα και τον πελάτη.

Το πρόγραμμα ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, αυτόματα μετά από τη προγραμματισμένη συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Volkswagen σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, προσφέροντας κάλυψη σε μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος. Η κάλυψη διαρκεί έως την επόμενη προγραμματισμένη συντήρηση (έως 2 χρόνια ή έως 30.000χλμ) και ανανεώνεται πάλι αυτομάτως ως την επόμενη συντήρηση, με όριο την συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ.

Με αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης απολαμβάνει μακροχρόνια προστασία, ενώ το αυτοκίνητό του παραμένει συνδεδεμένο με την τεχνογνωσία, τις προδιαγραφές και την ποιότητα φροντίδας της Volkswagen. Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της μάρκας.

Το Volkswagen JOY ενισχύει και την αξία του οχήματος σε βάθος χρόνου. Ένα Volkswagen που συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη εγγύησης και συντηρείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο αποκτά ισχυρότερο προφίλ εμπιστοσύνης, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και καλύτερη βάση αξίας για το μέλλον.

Το νέο πρόγραμμα Volkswagen JOY ενισχύει σημαντικά την εμπορική θέση της Volkswagen στην ελληνική αγορά. Η 10ετής κάλυψη αποτελεί ένα ξεκάθαρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που προσθέτει αξία στην αγορά νέου αυτοκινήτου και επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της μάρκας στην ποιότητα και την αντοχή των προϊόντων της.

Σε μια αγορά όπου η σιγουριά, η αξιοπιστία και το συνολικό κόστος χρήσης έχουν καθοριστική σημασία, η Volkswagen δίνει μια απάντηση με ουσία: περισσότερα χρόνια προστασίας, περισσότερη αξία, περισσότερη αυτοπεποίθηση για κάθε πελάτη.

Volkswagen JOY. 10 χρόνια σιγουριάς. Μία σχέση εμπιστοσύνης που συνεχίζεται.