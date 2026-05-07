Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση: Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στο ΟΑΚΑ

Η Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση ανοίγει τις πύλες της από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο στην Ελλάδα.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά εκατοντάδες αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών - συγκεντρωμένα σε έναν χώρο και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της διοργάνωσης αποτελεί η δυνατότητα επιτόπιου τεχνικού ελέγχου από τη DEKRA Imperial, προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια και διαφάνεια στη διαδικασία αγοράς.

Τα οχήματα της έκθεσης πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές:

Έως 12 ετών

Έως 130.000 χλμ.

100% ατρακάριστα

Πλήρες ιστορικό service

Βιολογικός καθαρισμός πριν από την έκθεση

Πιστοποιητικό ΚΤΕΟ σε ισχύ

Οι επισκέπτες θα βρουν:

Επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση

Ανταγωνιστικές τιμές

Ευέλικτες επιλογές πληρωμής

Επιτόπιο τεχνικό έλεγχο

Αποκλειστικές εκθεσιακές προσφορές

Η Used Car Expo powered by Ατλαντική Ένωση συγκεντρώνει επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σε μια διοργάνωση που ξεχωρίζει για την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη. Τη διοργάνωση υπογράφει η EXPO & EVENTS, εταιρεία με δυναμική παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου και διοργανώτρια των AUTO ATHINA και AUTO THESSALONIKI.

Η Used Car Expo 2026 powered by Ατλαντική Ένωση έρχεται να αποτελέσει το μεγαλύτερο σημείο συνάντησης για όσους αναζητούν ποιοτικό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, συνδυάζοντας μεγάλη ποικιλία επιλογών από κορυφαίες εταιρείες με αξιοπιστία και τεχνική διαφάνεια.

