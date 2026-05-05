Νέες τιμές για τα Volkswagen T-Cross και Taigo

Νέα, πιο ανταγωνιστική εμπορική τοποθέτηση για τα δύο compact SUV της Volkswagen, με πλούσιο εξοπλισμό, δοκιμασμένη τεχνολογία και ξεκάθαρο χαρακτήρα.

Η Volkswagen ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στην κατηγορία των compact SUV, προχωρώντας σε νέα, πιο ανταγωνιστική εμπορική τοποθέτηση για τα T-Cross και Taigo. Με δύο ξεχωριστά αλλά συμπληρωματικά μοντέλα, η μάρκα προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση αξίας: πλούσιο εξοπλισμό, αποδοτικούς κινητήρες TSI, σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας και τον γνώριμο ποιοτικό χαρακτήρα Volkswagen.

Η κατηγορία των compact SUV αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες και πιο δυναμικές της ελληνικής αγοράς. Η υψηλή ζήτηση από ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες αναδεικνύει την ανάγκη για μοντέλα που συνδυάζουν ευελιξία στην πόλη, άνεση στην καθημερινότητα, πρακτικότητα, αποδοτικούς κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και ουσιαστικό επίπεδο εξοπλισμού.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Volkswagen απαντά με δύο μοντέλα διαφορετικού χαρακτήρα. Το T-Cross εκφράζει την πρακτική, ευέλικτη και απόλυτα καθημερινή πλευρά του compact SUV, ενώ το Taigo προσθέτει έναν πιο δυναμικό και σχεδιαστικά εκφραστικό χαρακτήρα, με coupe-SUV αισθητική και άνετους χώρους. Μαζί, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από την αστική χρήση και την οικογενειακή καθημερινότητα έως την αναζήτηση ενός πιο ξεχωριστού στιλ.

T-Cross: χαρακτηριστική SUV σχεδίαση, compact διαστάσεις, κορυφαία πρακτικότητα

Το T-Cross έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα compact SUV της Volkswagen. Με χαρακτηριστική SUV σχεδίαση, compact εξωτερικές διαστάσεις, υψηλή θέση οδήγησης και ευέλικτο χαρακτήρα, είναι ιδανικό για την πόλη, χωρίς να περιορίζεται σε αυτήν. Το ευρύχωρο και πρακτικό εσωτερικό του, με δυνατότητα προσαρμογής στις ανάγκες της καθημερινότητας, όπως το συρόμενο πίσω κάθισμα, και η ολοκληρωμένη αίσθηση ποιότητας το καθιστούν μία ιδιαίτερα ώριμη επιλογή για όσους αναζητούν ένα SUV μικρών διαστάσεων αλλά μεγάλων δυνατοτήτων.

Με τη νέα εμπορική τοποθέτηση, το T-Cross διατίθεται πλέον από 20.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Οι εκδόσεις More ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη σχέση αξίας-τιμής του μοντέλου, συνδυάζοντας πλούσιο εξοπλισμό με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή.Το T-Cross 1.0 TSI 95 PS More διατίθεται από 22.590 ευρώ, ενώ το T-Cross 1.0 TSI 116 PS More από 23.490 ευρώ.

Η έκδοση T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG More, με αυτόματο κιβώτιο DSG, διατίθεται από 24.990 ευρώ, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη άνεση στην καθημερινή χρήση. Στην κορυφή της νέας πρότασης βρίσκεται το T-Cross 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line More, με τιμή από 28.990 ευρώ, για όσους επιθυμούν πιο δυναμική εμφάνιση, αναβαθμισμένο εξοπλισμό και την άνεση του αυτόματου κιβωτίου DSG.

Taigo: coupe-SUV χαρακτήρας με χώρους και στιλ

Το Taigo απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι περισσότερο από ένα κλασικό compact SUV. Με coupe γραμμή αμαξώματος, μοντέρνα σχεδίαση και χαρακτηριστική παρουσία στον δρόμο, συνδυάζει τον δυναμισμό ενός πιο lifestyle μοντέλου με την πρακτικότητα και την άνεση που περιμένει κανείς από ένα Volkswagen.

Το Taigo διατίθεται πλέον από 19.990 ευρώ στην έκδοση 1.0 TSI 95 PS Essential. Η έκδοση Taigo 1.0 TSI 95 PS More προσφέρεται από 21.690 ευρώ, ενώ το Taigo 1.0 TSI 116 PS More διατίθεται από 22.590 ευρώ. Για όσους επιθυμούν την άνεση του αυτόματου κιβωτίου DSG, το Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG More διατίθεται από 23.990 ευρώ, διαμορφώνοντας μία ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση με έμφαση στη σχεδίαση, την άνεση, τον εξοπλισμό και την καθημερινή ευχρηστία.

Περισσότερος εξοπλισμός, περισσότερη αξία για τον οδηγό

Η νέα εμπορική τοποθέτηση των T-Cross και Taigo ενισχύει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Volkswagen σε μία από τις πιο δημοφιλείς και απαιτητικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στις εκδόσεις More. Οι συγκεκριμένες εκδόσεις προσφέρουν πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, καλύπτοντας με άνεση τις καθημερινές ανάγκες του οδηγού σε άνεση, τεχνολογία, πρακτικότητα και ευχρηστία, με την υπογραφή της δοκιμασμένης και αξιόπιστης τεχνολογίας Volkswagen.

Η αξία τους δεν περιορίζεται στην τιμή αγοράς. Ο εξοπλισμός αποτελεί βασικό μέρος της συνολικής εμπειρίας του αυτοκινήτου, αναβαθμίζοντας την καθημερινή χρήση και προσφέροντας στον οδηγό ένα compact SUV με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα Volkswagen.

Σε μια αγορά όπου η τιμή αποτελεί σημαντικό κριτήριο επιλογής, η Volkswagen απαντά με συνολική αξία: πλούσιο εξοπλισμό, σύγχρονες τεχνολογίες άνεσης και ασφάλειας, ποιότητα κατασκευής, στιβαρή οδηγική αίσθηση και τη διαχρονική αξιοπιστία ενός brand που εμπιστεύονται εκατομμύρια πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Με το T-Cross και το Taigo, η Volkswagen ενισχύει τη θέση της στα compact SUV με δύο μοντέλα ξεκάθαρης ταυτότητας: το T-Cross για όσους ζητούν μέγιστη πρακτικότητα σε compact διαστάσεις και το Taigo για όσους θέλουν περισσότερο στιλ, δυναμισμό και coupe-SUV χαρακτήρα.

Δύο διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας φιλοσοφίας: περισσότερος εξοπλισμός, περισσότερη αξία, περισσότερη ουσία, περισσότερη Volkswagen.