Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026!

Από την Τετάρτη 1 έως και την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, η Mototrend SA σας προσκαλεί να ζήσετε ένα μοναδικό γεγονός γεμάτο μοτοσυκλέτα στο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, πλησίον του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής.
Σας περιμένουμε στο HALL 2, περίπτερα Α4 + Β4, με όλη τη γκάμα των Kymco, Voge, Cyclone, Yadea, Gemini παρατεταγμένη! Ανάμεσά τους θα βρείτε σίγουρα αυτό που ψάχνετε, από scooter πόλης και μικρές μοτοσυκλέτες μέχρι Adventure, Supersport και Streetfighter κάθε κυβισμού. Θα βρείτε όμως και ηλεκτροκίνητες προτάσεις για οικονομική μετακίνηση στην πόλη, όπως επίσης και μια σειρά πολυχρηστικών ATV/SSV για τη δουλειά ή/και τη διασκέδασή σας.
Τα εγκαίνια της Έκθεσης θα γίνουν την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 14:00 στην είσοδο του Hall 2 και στα περίπτερά μας, πέραν της ήδη πλούσιας υπάρχουσας γκάμας, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε για πρώτη φορά και να μάθετε τα πάντα για τα ακόλουθα 31 νέα μοντέλα 2026:
KYMCO
- People R Hybrid 125
- NX125
- Xterra 350
VOGE
- RR 500S
- RR 660S
- R250S
- SR450X
- SR125 Air
- XWolf 550 ATV
CYCLONE
- Batlo 125
- Carrera 125
- RX2
- RX600
- RX650
- RA125
- RA600
- RA1000
- RT1
- RT3S
YADEA
- Velax
- Owin
- CoolJoy
- CL9S
- Trivano
GEMINI
- Gobi 125
- Gobi 125SR
- Gobi 250SR
- Nexy 125
- Ark 125
- Julio 125
- Nomad SSV
Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης
Τετάρτη 1 Απριλίου: 14:00-21:00
Πέμπτη 2 Απριλίου: 14:00-21:00
Παρασκευή 3 Απριλίου: 14:00-21:00
Σάββατο 4 Απριλίου: 10:00-21:00
Κυριακή 5 Απριλίου: 10:00-21:00