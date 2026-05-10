Deals of the Month από το instacar

Τα μεταχειρισμένα που κάνουν τη διαφορά!

Στο σύγχρονο «γήπεδο» της αυτοκίνησης, η αγορά ενός καινούργιου οχήματος έχει αρχίσει να θυμίζει μεταγραφή αεροδρομίου: κοστίζει ακριβά και θέλει μεγάλη υπομονή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμβιβαστείς με οτιδήποτε λιγότερο από αυτό που ονειρεύεσαι. Η «έξυπνη κίνηση» δεν είναι απαραίτητα το καινούργιο, αλλά το σωστά επιλεγμένο μεταχειρισμένο που συνδυάζει value-for-money χαρακτήρα και κορυφαία αξιοπιστία.

Επειδή όμως η αγορά μεταχειρισμένου κρύβει συχνά «παγίδες» και άγχος, το instacar έρχεται να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Με την καμπάνια Deals of the Month, επιλέγει τις καλύτερες περιπτώσεις της αγοράς και τις προσφέρει ως πραγματικές ευκαιρίες για όσους ξέρουν να «διαβάζουν» το παιχνίδι.

Είναι η στιγμή που η επιθυμία για ένα premium SUV ή ένα αξιόπιστο οικογενειακό συναντά μια τιμή που σου επιτρέπει να το αποκτήσεις χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Τα μοντέλα που κλέβουν την παράσταση

Αυτά είναι τα τρία SUV που αυτό το μήνα παίζουν «βασική πεντάδα» και αξίζουν την προσοχή σου:

Opel Grandland:

Ο ορισμός του all-around παίκτη. Ένα SUV που ισορροπεί τέλεια ανάμεσα στην καθημερινή ευελιξία της πόλης και την απόλυτη άνεση στο ταξίδι. Με τεχνολογία που λύνει χέρια και οδηγική συμπεριφορά που σου εμπνέει σιγουριά, είναι η ιδανική επιλογή για όποιον θέλει ένα σύγχρονο εργαλείο για κάθε διαδρομή.



Peugeot 3008:

Πώς το design και η οδηγική απόλαυση βρίσκουν το τέλειο σε ένα αυτοκίνητο! Το απόλυτο οικογενειακό SUV που δεν κάνει εκπτώσεις πουθενά. Με καμπίνα που θυμίζει cockpit και χώρους που θα βολέψουν όλη την οικογένεια, παραμένει μια από τις πιο ποιοτικές και «δυνατές» προτάσεις που μπορείς να βρεις στην αγορά μεταχειρισμένων.

Mercedes GLB:

Για όσους αναζητούν το premium χωρίς συμβιβασμούς. Η GLB προσφέρει το κύρος και την τεχνολογία της Mercedes σε ένα πακέτο που εντυπωσιάζει με την πρακτικότητά του. Είναι το SUV που καταφέρνει να είναι ταυτόχρονα επιβλητικό, άνετο και high-tech, προσφέροντας μια εμπειρία οδήγησης άλλου επιπέδου.

Γιατί ένα μεταχειρισμένο αμάξι από το instacar είναι η καλύτερη επιλογή;

Πολλοί φοβούνται το μεταχειρισμένο, και όχι άδικα. Στο instacar, όμως, το ρίσκο φαίνεται να βγαίνει από την εξίσωση αφού πρόκειται για οχήματα πρώην leasing.

Τα αυτοκίνητα αυτά προέρχονται από τον ιδιόκτητο στόλο leasing της εταιρείας, κάτι που τα καθιστά «πρωταθλητές» στην αξιοπιστία για μερικούς πολύ συγκεκριμένους λόγους:

Συντήρηση χωρίς εκπτώσεις: Τα αυτοκίνητα αυτά συντηρούνται με ευθύνη της εταιρείας καθ' όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε service έχει γίνει στην ώρα του, σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, με πλήρες ιστορικό για κάθε εργασία που έχει πραγματοποιηθεί.

Αυστηρός έλεγχος: Η εταιρεία γνωρίζει το παρελθόν του κάθε οχήματος και ελέγχει σχολαστικά την κατάστασή του πριν το διαθέσει προς πώληση. Έτσι, ο αγοραστής έχει μια πλήρη «ακτινογραφία» του τι αγοράζει.

Σύγχρονη τεχνολογία: Πρόκειται για μοντέλα τελευταίας πενταετίας. Αυτό μεταφράζεται σε κινητήρες νέας γενιάς που καίνε λιγότερο και σε όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας που απαιτεί ο σημερινός οδηγός.

Πραγματικά χιλιόμετρα: Στο instacar δεν υπάρχουν ερωτηματικά για το κοντέρ. Παρέχεται εγγύηση χιλιομέτρων, ώστε ο οδηγός να έχει το κεφάλι του ήσυχο ότι τα νούμερα που βλέπει στην οθόνη ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όταν η σωστή επιλογή συναντά την κατάλληλη στιγμή, προκύπτουν ευκαιρίες που δεν πρέπει να προσπεράσεις. Τα Deals of the Month είναι εδώ για να σου αποδείξουν ότι μπορείς να οδηγείς το αυτοκίνητο που σου αξίζει, με τη σιγουριά και τη διαφάνεια που μόνο το instacar μπορεί να προσφέρει.

