Οικονομικά αυτοκίνητα για spring road-trips

Τι να επιλέξεις χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία στα καύσιμα.

Η άνοιξη στην Ελλάδα είναι η καλύτερη εποχή για να πάρεις τους δρόμους. Η φύση στα καλύτερά της, η θερμοκρασία ιδανική και η διάθεση στα ύψη. Όμως, ας είμαστε ρεαλιστές: ένα road-trip μπορεί να βγει δυσάρεστο όταν η κατανάλωση αρχίσει να θυμίζει το σκορ αγώνα μπάσκετ.

Το μυστικό για να χαρείς τη διαδρομή χωρίς να σκέφτεσαι κάθε χιλιόμετρο, είναι η σωστή επιλογή οχήματος. Χρειάζεσαι έναν παίκτη που να συνδυάζει χαμηλή κατανάλωση, χώρους για τις βαλίτσες (και τον εξοπλισμό της εκδρομής) και, φυσικά, την αξιοπιστία που θα σε κάνει να νιώθεις σιγουριά ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο ορεινό χωριό.

Τι κάνει ένα αυτοκίνητο «πρωταθλητή» στο road-trip;

Πριν φορτώσεις, τσέκαρε αν το αμάξι σου (ή αυτό που σκοπεύεις να πάρεις) σκοράρει σε αυτούς τους τομείς:

Οικονομία καυσίμου: Ο νούμερο ένα παράγοντας. Θέλεις υβριδική τεχνολογία ή έναν αποδοτικό κινητήρα που δεν θα σε αναγκάζει να σταματάς σε κάθε πρατήριο που βρίσκεις.

Άνεση στην καμπίνα: Ταξίδι 3-4 ωρών σε «ξύλινα» καθίσματα είναι η σίγουρη συνταγή για ταλαιπωρία.

Χώροι: Βαλίτσες, πανωφόρια, ίσως και κάποιο ποδήλατο ή εξοπλισμός. Το πορτμπαγκάζ πρέπει να είναι σύμμαχός σου, όχι ο εχθρός σου .

Ασφάλεια: Σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης που κάνουν την οδήγηση στην εθνική πιο ξεκούραστη και ασφαλή.

Οι 3 κορυφαίες επιλογές για την ανοιξιάτικη εξόρμησή σου

Αν ψάχνεις το επόμενο αυτοκίνητό σου, αυτά τα τρία μοντέλα είναι οι απόλυτοι MVP για κάθε διαδρομή:

1. Toyota Yaris: Ο «βασιλιάς» της αξιοπιστίας

Το Toyota Yaris δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι το αυτοκίνητο που θα σε πάει παντού με μηδενικό άγχος. Η υβριδική του έκδοση είναι απίστευτα οικονομική, ενώ παρά το compact μέγεθός του, αποδεικνύεται εξαιρετικά σταθερό και άνετο στον αυτοκινητόδρομο.

Είναι η ιδανική λύση για ζευγάρια ή μικρές παρέες που θέλουν να οργώσουν την Ελλάδα με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

2. Citroen C3: Ταξίδι πάνω σε... μαγικό χαλί

Αν η άνεση είναι η προτεραιότητά σου, το Citroen C3 παίζει χωρίς αντίπαλο. Τα καθίσματά του είναι ίσως τα πιο αναπαυτικά στην κατηγορία, κάνοντας ακόμα και τις πιο μεγάλες διαδρομές να μοιάζουν με βόλτα στο τετράγωνο.

Είναι ευέλικτο, πρακτικό και με χώρους που θα σε εκπλήξουν, αποτελώντας μια από τις πιο value-for-money επιλογές για ανοιξιάτικα road-trips.

3. Opel Frontera: Ο οικογενειακός «ηγέτης»

Για όσους δεν θέλουν να αφήσουν τίποτα πίσω, το Frontera επιστρέφει ως ένα σύγχρονο, ευρύχωρο και οικονομικό SUV. Με τεράστιο χώρο αποσκευών και άνεση που θυμίζει μεγαλύτερες κατηγορίες, είναι το αυτοκίνητο που θα φιλοξενήσει όλη την οικογένεια και τα πράγματά της, προσφέροντας μια στιβαρή οδηγική εμπειρία που εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε στροφή.

Πώς θα κρατήσεις το budget της βενζίνης χαμηλά

Ανεξάρτητα από το αυτοκίνητο που θα επιλέξεις, υπάρχει πάντα ο τρόπος για να εξασφαλίσεις χαμηλή κατανάλωση όταν οδηγείς. Τόσο στην πόλη, όσο και στον αυτοκινητόδρομο ακολουθώντας τα παρακάτω tips θα δεις τη βελόνα στο να κατεβαίνει πολύ πιο αργά.

Αρχικά πρέπει να oδηγείς έξυπνα. Με σταθερή ταχύτητα στην εθνική και ομαλές επιταχύνσεις μπορεί να γλιτώσεις έως και 20% στα καύσιμα.

Κάνε καλύτερη οργάνωση βαλίτσας. Σε ένα ταξίδι είναι σημαντικό να μην κουβαλάς περιττά βάρη. Κάθε επιπλέον κιλό αυξάνει την κατανάλωση.

Φρόντισε να κάνεις προληπτικό έλεγχο. Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά πριν ξεκινήσεις θα κάνεις την πιο απλή και αποτελεσματική κίνηση οικονομίας.

