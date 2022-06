Καλή αρχή στο γρασίδι η Σάκκαρη (vids)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια λύγισε με 6-2, 6-3 σε 74 λεπτά την επικίνδυνη Καμίλα Οσόριο (Νο.61) και θα παίξει στη φάση των «16» με την Καναδή Ρεμπέκα Μαρίνο (Νο.109), που άφησε εκτός με 6-4, 6-4 τη Βρετανίδα Ίντεν Σίλβα.

Ποτέ δεν είναι εύκολη η μετάβαση από το χώμα στο χορτάρι, όμως η Μαρία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και έκανε αυτό που έπρεπε κόντρα στην 20χρονη Κολομβιανή.

Πήρε άμεσα κεφάλι στο σκορ (2-0) και παρότι έχασε λίγο την ψυχραιμία της με διαιτητικές αποφάσεις και είδε την αντίπαλό της να παίρνει πίσω το μπρέικ (3-2), κέρδισε τρία γκέιμ στη σειρά και έφτασε με συνοπτικές διαδικασίες στο 1-0. Βοήθησε σε αυτό το ανεπαρκές δεύτερο σερβίς της Οσόριο, στο οποίο επιτέθηκε η Μαρία.

Η 26χρονη τενίστρια σημείωσε πρώτη μπρέικ και στο δεύτερο σετ και προηγήθηκε με 4-2, ωστόσο η νεαρή τενίστρια απείλησε στο επόμενο γκέιμ και βρέθηκε έναν πόντο πίσω από το μπρέικ μπακ. Η Μαρία, όμως, έμεινε όρθια (5-2) και δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να κλείσει τον αγώνα όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 5-3.

Η Σάκκαρη θέλει φέτος να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στο χορτάρι, ώστε να «χτυπήσει» τη διάκριση στο Wimbledon, γι' αυτό και θα παίξει και στο διπλό της διοργάνωσης, όπου θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Ντόνα Βέκιτς.

