Τα ζευγάρια των ημιτελικών στο μικτό διπλό (vids)

To μικτό διπλών των αστέρων βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Υόρκη, με τους «κράχτες» της διοργάνωσης να μένουν εκτός ημιτελικών!

Ο λόγος για τους Σερένα Γουίλιαμς/Κάρλος Αλκαράθ που πέτυχαν μια νίκη επί των Έριν Ράουτλιφ/Λόιντ Γκλάσπουλ αλλά ηττήθηκαν στα προημιτελικά από τους Μπελίντα Μπέντσιτς/Φλάβιο Κομπόλι και για τους Αρίνα Σαμπαλένκα/Νόβακ Τζόκοβιτς, που έχασαν στον πρώτο γύρο από τους Κατερίνα Σινιάκοβα/Χένρι Πάτεν.

Η πορεία των τελευταίων σταμάτησε από τους Γκαέλ Μονφίς/Ελίνα Σβιτολίνα, που θα παίξουν στα ημιτελικά με το ιταλοελβετικό δίδυμο, τους νικητές της αντίστοιχης διοργάνωσης στο Indian Wells!

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Καρολίνα Μούχοβα/Γιάκουμπ Μένσικ και Αντρέι Ρούμπλεφ/Μίρα Αντρέεβα.

Αυτό είναι το «ορεκτικό» του US Open, που ξεκινάει στις 30 του μήνα! Η κλήρωση του τελευταίου major της σεζόν θα γίνει αύριο Πέμπτη (27/8).