Πληθαίνουν τα ερωτήματα για τον αγνοούμενο Ισπανό - Το μυστήριο με την πορεία του ιστιοφόρου και το σημείωμα (vids)

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με ιστιοφόρο από τη Σικελία προς την Ελλάδα.

Όσο οι έρευνες συνεχίζονται, νέα στοιχεία γύρω από την πορεία του σκάφους αλλά και τις ώρες που ακολούθησαν το περιστατικό δημιουργούν ερωτήματα για τις ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισής του.

Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η 67χρονη σύζυγός του, Κάρμεν, η οποία ήταν η μοναδική αυτόπτης μάρτυρας, ο επιχειρηματίας είχε ψαρέψει έναν τόνο και την ώρα που τον καθάριζε φέρεται να γλίστρησε από το αίμα του ψαριού στο κατάστρωμα, με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα.

Η ίδια έχει αναφέρει ότι άκουσε τον σύζυγό της να της φωνάζει να σβήσει τη μηχανή, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως. Το ιστιοφόρο συνέχισε να απομακρύνεται από το σημείο της πτώσης, ενώ η 67χρονη παρέμεινε μόνη στο σκάφος για περίπου τρία εικοσιτετράωρα.

Το ζευγάρι είχε αναχωρήσει από τις Συρακούσες της Σικελίας στις 17 Αυγούστου, με τελικό προορισμό την Πύλο. Η πτώση του 66χρονου φέρεται να σημειώθηκε το επόμενο πρωί, στις 18 Αυγούστου, ενώ το ιστιοφόρο βρισκόταν ακόμη σε μεγάλη απόσταση από τις ελληνικές ακτές.

Τα ερωτήματα για την πορεία του ιστιοφόρου και το σημείωμα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η πορεία που ακολούθησε το σκάφος μετά την εξαφάνιση του 66χρονου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το ιστιοφόρο είχε διανύσει περίπου τη μισή απόσταση από τη Σικελία προς την Πύλο όταν σημειώθηκε η πτώση.

Όπως ανέφερε απόστρατος αξιωματικός του Λιμενικού στην εκπομπή «Live News», εάν το σκάφος παρέμεινε πράγματι εντελώς ακυβέρνητο επί τρεις ημέρες, οι άνεμοι και τα θαλάσσια ρεύματα ενδεχομένως να το οδηγούσαν σε διαφορετική κατεύθυνση και όχι τόσο κοντά στον αρχικό προορισμό του. Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση που αποτελεί μέρος των ερωτημάτων γύρω από την υπόθεση και όχι για επίσημο συμπέρασμα των ερευνών.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, στο καταμαράν φέρεται να εντοπίστηκε σημείωμα με τη φράση «Όλα καλά», ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της προσπάθειας να ανασυντεθούν όσα συνέβησαν κατά τις κρίσιμες εκείνες ημέρες.

Ερωτήματα έχουν τεθεί επίσης σχετικά με τα μέσα επικοινωνίας και ασφαλείας του σκάφους. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο ιστιοφόρο υπήρχε ασύρματος VHF, ενώ εξετάζεται εάν επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή σήματος κινδύνου. Παράλληλα, διερευνάται εάν χρησιμοποιήθηκαν σωσίβια ή ναυτικές φωτοβολίδες μετά την πτώση του 66χρονου.

Τρεις ημέρες χωρίς επικοινωνία - Πώς εντοπίστηκε το σκάφος

Η Κάρμεν υποστηρίζει ότι επί τρεις ημέρες δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τις Αρχές, καθώς δεν υπήρχε κάλυψη κινητής τηλεφωνίας στο σημείο όπου βρισκόταν.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου κατάφερε τελικά να αποκτήσει σήμα και να επικοινωνήσει με οικογενειακό φίλο με γνώσεις ναυσιπλοΐας. Εκείνος είχε ήδη προβληματιστεί, καθώς φέρεται να παρακολουθούσε την πορεία του σκάφους και είχε διαπιστώσει απόκλιση από την προγραμματισμένη διαδρομή.

Ο οικογενειακός φίλος ενημέρωσε την Ισπανική Θαλάσσια Διάσωση, η οποία ήρθε σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ιταλίας και της Ελλάδας. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού, με τις ελληνικές Αρχές να βρίσκουν τελικά το ιστιοφόρο περίπου 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου, με μοναδική επιβαίνουσα την 67χρονη, η οποία ήταν καλά στην υγεία της. Το σκάφος οδηγήθηκε στη συνέχεια με ασφάλεια στη μαρίνα της Πύλου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό του 66χρονου παραμένουν ενεργές υπό τον συντονισμό των ιταλικών Αρχών. Σύμφωνα με ενημέρωση της οικογένειας από το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη την Τρίτη 25 Αυγούστου, η περιοχή ερευνάται επανειλημμένα μέσα στην ημέρα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου επιχειρηματία.

Οι Αρχές επιχειρούν πλέον να αποσαφηνίσουν ολόκληρη την αλληλουχία των γεγονότων, από τη στιγμή της πτώσης μέχρι τον εντοπισμό του ιστιοφόρου τρεις ημέρες αργότερα, την ώρα που η αγωνία της οικογένειας του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν συνεχίζεται.

Πηγή: ethnos.gr