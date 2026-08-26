Αποθέωσε τον Τόμπσον ο Γιάννης: «Ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών»

Ο Κλέι Τόμπσον αποθέωσε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τους Χιτ.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ειλικρινά, είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες όλων των εποχών και δύο φορές MVP. Είναι ένα ξεχωριστό ταλέντο και τρέφω τεράστιο σεβασμό για εκείνον, για όσα έχει καταφέρει και για το γεγονός ότι γίνεται καλύτερος κάθε σεζόν.

Νομίζω πως μπορούμε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, αλλά όχι μόνο εμείς οι δύο. Μπορούμε να βοηθήσουμε ολόκληρη την ομάδα. Εγώ, για παράδειγμα, μπορώ να του ανοίγω διαδρόμους για να επιτίθεται προς το καλάθι και να έχει περισσότερο χώρο για να δημιουργεί».