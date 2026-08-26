Τζέισον Ουίλιαμς για Καντέρ: «Τι σκ...α κάνει; Γιατί να θέλει να παίξει με γυναίκες;»

Ο Τζέισον Ουίλιαμς, παλαίμαχος αστέρας του ΝΒΑ, σε δηλώσεις του κατέκρινε τον Ενές Καντέρ για την υπόθεση με το WNBA.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο podcast «Clutch Points»:

«Τι σκ...ά κάνει, ρε φίλε; Σοβαρά τώρα. Γιατί θέλει να παίξει με γυναίκες; Γιατί χρειάζεται την προσοχή; Ας κάνει ένα podcast ή κάτι τέτοιο. Γιατί σκ...ά να θέλεις να παίξεις με κορίτσια;

Δεν το καταλαβαίνω αυτό, φίλε. Το τελευταίο πράγμα που θέλω στη ζωή μου είναι η προσοχή. Αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είμαι εδώ για την προσοχή.

Αν δεν ήμουν εδώ μαζί με όλους εσάς, θα ήμουν ακόμα κάπου αλλού μιλώντας για τα ίδια πράγματα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ; Οπότε η προσοχή, αδερφέ; Θέλεις να παίξεις με κορίτσια, αδερφέ; Άντε φύγε από 'δω. Είσαι 2,08 μ. και 122 κιλά».