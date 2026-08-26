Το δείπνο του θανάτου: 44χρονος σε αμόκ σκότωσε γονείς, γιαγιά, αδελφή και τέσσερα ανίψια και πυρπόλησε το σπίτι

Μια μαζική δολοφονία κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Μοντάνα στις ΗΠΑ.

Ένας 44χρονος άνδρας σε αμόκ σκότωσε εν ψυχρώ οκτώ μέλη μιας οικογένειας την ώρα που είχαν μαζευτεί για δείπνο, έβαλε φωτιά στο σπίτι και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο Άλαν Σμιθ ζούσε μέχρι πριν δύο εβδομάδες με τους γονείς του στο Μπίλινγκς της Μοντάνα αλλά η ζωή του ανατράπηκε εντελώς όταν οι τελευταίοι του ζήτησαν να φύγει για λόγους που δεν έχουν γίνει γνωστοί. Προφανώς διψασμένος για εκδίκηση, πήρε ένα γεμάτο όπλο και το απόγευμα της περασμένης Κυριακής αποφάσισε να τους τιμωρήσει, πιθανότατα αγνοώντας ότι θα έβρισκε στο σπίτι πολύ περισσότερα άτομα.

Αυτό, ωστόσο, δεν τον απέτρεψε από το να αρχίσει να πυροβολεί χωρίς οίκτο. Ο 44χρονος Σμιθ σκότωσε τους γονείς του, την 92χρονη γιαγιά του που ήταν καθηλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο, την αδελφή του και τέσσερα ανίψια του, πριν πυρπολήσει το σπίτι και αυτοκτονήσει.

Eight people are dead after an apparent shooting and house fire in Billings, Montana.



Four adults and four children were found dead after officers heard gunshots before the house caught fire. The suspected shooter later died from a self-inflicted gunshot wound.#Montana… pic.twitter.com/H75GFMDGAo — NTD News (@NTDNews) August 26, 2026

Τα τέσσερα παιδιά ήταν της αδελφής του Μέγκαν από δύο διαφορετικούς γάμους. Πρόκειται για δύο κορίτσια και δύο αγόρια, ηλικίας από 7, 12, 13 και 15 ετών. Ένα εξ αυτών, η 12χρονη Σάρλοτ, πρόλαβε και κάλεσε το 911 ειδοποιώντας για το τι συμβαίνει στο σπίτι, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί να προλάβουν να αποτρέψουν το μακελειό.

Πηγή: ethnos.gr